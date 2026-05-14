UŽIVO Sastanak Trumpa i Xija: 'Trebali bismo pomagati jedni drugima, a ne biti suparnici'

U SJENI DUBOKOG RIVALSTVA

Ipak, Trumpov optimističan ton uoči visokorizičnih razgovora sa Xijem u suprotnosti je s dubokim rivalstvom koje definira odnose dviju sila. Posjet se odvija u sjeni rata u Iranu, što komplicira napore za stabilizaciju odnosa. Uoči summita, Kina je oštro kritizirala američke sankcije protiv tri kineske tvrtke optužene za pomaganje iranskoj vojsci.

Naglasak na sklapanju poslova dolazi nakon godina trvenja oko trgovine, tehnologije i vojnog natjecanja. Trump je tijekom svog prvog mandata uveo sveobuhvatne carine na kinesku robu, politiku koju je nastavio i u drugom mandatu, neprestano optužujući Peking za nepoštene trgovinske prakse. No, čini se da je na ovom sastanku naglasak stavljen na osobnu diplomaciju i pokušaj stabilizacije gospodarskih odnosa, iako ostaje za vidjeti hoće li topao doček rezultirati konkretnim sporazumima.

