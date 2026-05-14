UŽIVO Sastanak Trumpa i Xija: 'Trebali bismo pomagati jedni drugima, a ne biti suparnici'
Ipak, Trumpov optimističan ton uoči visokorizičnih razgovora sa Xijem u suprotnosti je s dubokim rivalstvom koje definira odnose dviju sila. Posjet se odvija u sjeni rata u Iranu, što komplicira napore za stabilizaciju odnosa. Uoči summita, Kina je oštro kritizirala američke sankcije protiv tri kineske tvrtke optužene za pomaganje iranskoj vojsci.
Naglasak na sklapanju poslova dolazi nakon godina trvenja oko trgovine, tehnologije i vojnog natjecanja. Trump je tijekom svog prvog mandata uveo sveobuhvatne carine na kinesku robu, politiku koju je nastavio i u drugom mandatu, neprestano optužujući Peking za nepoštene trgovinske prakse. No, čini se da je na ovom sastanku naglasak stavljen na osobnu diplomaciju i pokušaj stabilizacije gospodarskih odnosa, iako ostaje za vidjeti hoće li topao doček rezultirati konkretnim sporazumima.
Optimizam na početku razgovora bio je popraćen snažnim fokusom na gospodarstvo. Trump je u Peking stigao u pratnji izaslanstva vodećih američkih direktora, čime je njegova administracija jasno pokazala da je sklapanje poslova prioritet, čak i dok šire napetosti ostaju neriješene.
- U ime cijelog velikog izaslanstva koje imamo... imamo najveće poslovne ljude. Pitali smo trideset najboljih na svijetu. Svaki od njih je pristao - pohvalio se Trump.
U izaslanstvu se nalaze direktori velikih američkih tvrtki iz sektora zrakoplovstva, financija, tehnologije i poljoprivrede, uključujući Tima Cooka iz Applea, Elona Muska iz Tesle i SpaceX-a, Larryja Finka iz BlackRocka te čelnike Boeinga, Blackstonea i Qualcomma. Izostanak nekih tehnoloških divova poput Nvidije, čiji su čipovi u središtu tehnološkog rata, također je bio primjetan. Dužnosnici Bijele kuće najavili su da Amerikanci mogu očekivati "još dobrih poslova", a očekuje se da će potencijalni trgovinski okvir uključivati trgovinu vrijednu "dvoznamenkaste milijarde" dolara te moguće kineske obveze kupnje zrakoplova i poljoprivrednih proizvoda.
Koristeći metaforu koju je i ranije spominjao, Xi je dodao kako se raduje suradnji s Trumpom kako bi "usmjerili veliki brod kinesko-američkih odnosa kroz oluje i učinili 2026. godinu povijesnom prekretnicom koja otvara novo poglavlje".
- Kina i Sjedinjene Države dobivaju suradnjom, a gube sukobom. Trebali bismo biti partneri, a ne suparnici. Trebali bismo si međusobno pomagati da uspijemo i zajedno napredujemo - poručio je Xi.
Na početku bilateralnog sastanka Trump je naglasio pozitivan osobni odnos s kineskim predsjednikom.
- Zapravo, ovo je najduži odnos koji su naša dva naroda imala, koji je ijedan predsjednik imao s drugim predsjednikom. Imali smo fantastičan odnos. Dobro smo se slagali - rekao je Trump.
- I kad god smo imali problem, riješili smo ga vrlo brzo. Imat ćemo fantastičnu zajedničku budućnost - nastavio je.
Trump je također izravno pohvalio Xija, nazvavši ga "velikim vođom" i ističući osobni odnos dvojice čelnika kao temelj za buduću suradnju. S druge strane, Xi je u svojim uvodnim riječima naglasio suradnju i zajedničke interese, unatoč postojećim razlikama.
- Kao vođe velikih zemalja, uvijek vjerujem da naše dvije zemlje imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Uspjeh jedne prilika je za drugu, a stabilan bilateralni odnos dobar je za cijeli svijet - izjavio je Xi.
Američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping započeli su svoj ključni sastanak u Pekingu, a Trump je na samom početku predvidio "fantastičnu zajedničku budućnost". Time je zauzeo neuobičajeno topao ton dok njegova administracija pokušava ispregovarati nove trgovinske i investicijske sporazume s Kinom u trenutku pojačanih globalnih kriza.