Saudijski princ: 'Ja nisam ni Gandhi, ni Mandela, bogat sam'

Moćni nasljednik krune Saudijske Arabije, Mohammed bin Salman od ponedjeljka je u posjeti Americi tijekom kojeg će se susresti s predsjednikom Donaldom Trumpom i obići niz američkih gradova. Cilj njegovog posjeta je pridobiti američke ulagače koji bi mu trebali pomoći u provedbi ekonomskih i društvenih reformi koje počeo provoditi u svojoj zemlji. U TV emisiji '60 minuta nedjeljom', koja se prikazuje na postaji CBS, odgovorio je na niz pitanja o tome kako gleda na ulogu Islama, na ženska prava, zatvaranje desetina saudijskih prinčeva i o svom bogatstvu.

Foto: HANDOUT

Evo njegovih odgovora:

O Islamu

Rekao je da je svjestan da je u Saudijskoj Arabiji dominantna ultrakonzervativna interpretacija Islama koje je držalo na distanci nemuslimansko stanovništvo, oduzelo ženama osnovna ljudska prava i ograničavalo društveni život zabranjujući kina, kazališta i slušanje glazbe.

- Bili smo žrtve, naročito moja generacija koja je zbog toga najviše propatila, rekao je o snažnom valu konzervativizma koji je zahvatio zemlju 1979. godine. U lipnju prošle godine on prvi je put dopustio ženama da voze automobile i snažno se založio za proširenje zabavnog života.

O ženskim pravima

Na pitanje jesu li žene ravnopravne s muškarcima, princ Muhammed je odgovorio:

- Apsolutno. Svi smo mi ljudska bića i tu nema nikakve razlike.

S njegovim dolaskom na vlast prestalo se sa strogim pravilima o odijevanju za žene, povećala se njihov udio u radnoj snazi, a rekao je i da vlada radi na reguliranju izjednačavanja plaća muškarcima i ženama. Ipak, žene u Saudijskoj Arabiji podvrgnute su tzv. zakonu o starateljstvu koji muškim članovima obitelji daje pravo da kontroliraju sve aspekte njihovog života, kao što je davanje dopuštenja da putuju u inozemstvo ili da se podvrgnu određenim medicinskim zahvatima.

Foto: POOL

O zatvaranju prinčeva

Princ Muhamed branio je svoju odluku o zatvaranju više od 380 saudijskih prinčeva, biznismena i bivših ministara u vladi, koje je držao u kućnom pritvoru u Ritz-Carltonu.

- Ono što radimo u Saudijskoj Arabiji je ekstremno važno i potrebno. Sve što smo učinili bilo je u skladu s važećim zakonima, rekao je o uhićenjima.

Rodbina i prijatelji pritvorenika tvrde da su prinčevi i visokorangirani bivši vladini dužnosnici i biznismeni bili psihički i fizički zlostavljani kako bi pristali na vladine zahtjeve. Jedan od njih je i preminuo, a na tijelu su bili vidljivi tragovi zlostavljanja, što je vlada Saudijske Arabije opovrgnula.

Foto: HANDOUT

O svom bogatstvu

Kritičari mu zamjeraju da enormno troši vlastiti novac dok istovremeno propovijeda fiskalnu odgovornost, a građanima je nametnuo i nove poreze. U samo nekoliko posljednjih godina, princ Mohammed kupio je superjahtu za 500.000.000 dolara, francuski dvorac za više od 300.000.000 dolara i umjetničku sliku za 450.000.000 dolara.

- Što se tiče mojih privatnih troškova - da ja sam bogat. Nisam siromašan. Nisam ni Mahatma Gandhi, ni Nelson Mandela.

Postat će kralj Princ

Mohammed nasljednik je kraljevske krune i postat će kralj kad umre njegov otac, kralj Salman. Teoretski Mohammed bi mogao vladati Saudijskom Arabijom idućih 50 godina.

- Ako će sve ići normalnim tijekom, to se očekuje, rekao je princ, a prenosi The New York Times.

Izvor: Express.hr