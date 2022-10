Scene kaosa iz Sabora svjedoče nam da smo dotaknuli dno

Omalovažavanja i vrijeđanja način su na koji se međusobno razračunavaju zastupnici vlasti i oporbe, no ovoga tjedna otišli su korak dalje pa je umalo došlo do fizičkog obračuna između Hrvoja Zekanovića i Mire Bulja. Nije to prvi put da smo svjedočili incidentima u sabornici ili izvan nje. U danu u kojemu se istovremeno održavala sjednica Antikorupcijskog vijeća i predstavljanje izvješće o radu Vlade Andreja Plenkovića u Saboru, sve je slutilo na kaos, a to smo i dobili. Hrvoje Zekanović, novopečeni član vladajuće većine, jedini se od pozicije u Maloj vijećnici pojavio na sjednici Vijeća s jednim ciljem - napraviti totalni cirkus. Tome je pripomogao Nino Raspudić, koji ga je dodirivao mikrofonom po ušima i ometao njegovo izlaganje. Zekanović mu je pokazao srednji prst i nazvao ga majmunom, a bilo je tu i drugih uvreda. Zekanović je izbačen, određena je stanka kako bi se strasti primirile, no na hodniku je situacija eskalirala, kad je novopečeni član vladajućih sipao uvrede i naletio na Bulja. Našli su se u klinču, a razdvajao ih je Bojan Glavašević.