Scene užasa: Stjepan je bio u vojsci, a Jure nogometna nada

U četvrtak navečer oko 22 sata u mjestu Dragovci, kod Pleternice u teškoj prometnoj nesreći poginula su dvojica mladića starih 21 i 18 godina, a mladići od 16 i 19 godina su prevezeni u bolnicu. Poginuli su Stjepan R. (21) i Jure B. (18).

Stjepan je prije tri tjedna prisegnuo u vojarni u Požegi gdje se nalazi na služenju vojnog roka i najvjerojatnije je došao kući na odmor. Jure je bio vrlo talentirani mladi nogometaš.

Ljudi dolaze da vide mjesto strahote, donijeli su i lampione, koje su umjesto na groblju svojih najmilijih u petak ujutro zapalili na mjestu gdje su izgubljena dva mlada života.

– Svi smo bili ovdje jutros do četiri sata, bilo je mučno gledati kako ih izvlače iza automobila, vatrogasci su morali rasjeći lim da bi došli do dvojice koji su bili u zadnjem sjedištu auta. Prvo su izvukli jednoga, a onda je netko povikao da ima još jedan pa su i njega izvukli. U kanalu je bio Mercedes, tako da u prvi mah nismo znali što se u biti dogodilo. Mislili smo da je bio sudar između dva auta, ali susjed Želimir Drkulec (53) je rekao da je to njegov auto i da je bio parkiran na ulazu u garažu - ispričao je jedan od mještana Dragovaca.

U ovoj prometnoj nesreći na mjestu događaja smrtno su stradali 21-godišnji vozač i 18-godišnji suvozač, a 16-godišnji i 19 godišnji putnici u vozilu teško ozlijeđeni te su prevezeni u Opću bolnicu „Nova Gradiška“ na ukazivanje liječničke pomoći i daljnje liječenje.