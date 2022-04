Schmidt tvrdi: 'Međunarodna zajednica će djelovati u BiH'

Međunarodna zajednica neće dopustiti potkopavanje BiH iznutra i sada postoji puna spremnost da se djeluje kako bi se spriječili takvi pokušaji lokalnih političara, izjavio je u srijedu visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt.

U intervju za televiziju N1 Schmidt je kazao kako je njegova odluka donesena u utorak da suspendira zakon kojim je Republika Srpska kanila preuzeti vlasništvo nad imovinom države BiH pokazatelj da je prošlo vrijeme kada je međunarodna zajednica tek promatrala što se zbiva i apelirala na odgovornije ponašanje domaćih političara što je na kraju dovelo do velike krize u toj zemlji.

"Ukratko, međunarodna zajednica se vratila", kazao je Schmidt pojašnjavajući kako je jasno da neće biti dopušteno urušavanje i potkopavanje BiH iznutra.

Potvrdio je kako su predstavnici svih država članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) jedinstveno podržali odluku da se suspendira zakon kojim je RS jednostrano pokušala riješiti pitanje upravljanja državnom imovinom ignorirajući činjenicu da je za to nadležan isključivo parlament BiH.

Njemački je političar kazao kako osobno nije veliki pristalica uporabe širokih ovlasti danih visokom predstavniku ali je potvrdio kako se neće ustručavati koristiti ih ubuduće bude li to nužno kao i da će ostati u BiH koliko god to bude potrebno.

"Sve dok međunarodna zajednica osjeća potrebu biti prisutna u Sarajevu, ja ću biti tu", kazao je Schmidt, pojašnjavajući kako je stanje u BiH posebice dobilo na važnosti nakon ruske agresije na Ukrajinu jer Zapad ne želi dopustiti izbijanje još jedne krize na europskom kontinentu.

Na pitanje hoće li se izbori u BiH ipak održati u listopadu unatoč činjenici da nisu uspjeli pregovori o izbornoj reformi, Schmidt je kazao kako postojeći izborni zakon jasno definira rokove za provedbu izbora i oni se moraju poštovati.

"Dok postoji ovakav zakon izbori će se pripremati i provesti onako kako to u zakonu piše", izjavio je Schmidt, dodajući kako bi mu bilo draže da je postignut dogovor o izmjenama izbornog zakona no, kako se to nije dogodilo, moraju se poštovati zakonske odredbe koje su na snazi.

Najčitaniji članci