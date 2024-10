Scholz i Biden obećali nastavak snažne pomoći Ukrajini, a Putin tvrdi: 'Spremni za pregovore'

Njemački kancelar Olaf Scholz i američki predsjednik Joe Biden iskazali su odlučnost u zajedničkoj podršci Ukrajini, priopćeno je u petak u Berlinu , gdje su se dvojica državnika susrela dva i pol tjedna uoči američkih predsjedničkih izbora.

Njemački kancelar se zahvalio Joeu Bidenu na suradnji posljednjih godina i posebno na zajedničkoj pomoći Ukrajini u obrani od ruske agresije.

"Ukrajina se već više od dvije i pol godina hrabro odupire ruskoj agresiji i to uz pomoć partnera, prije svega SAD i Njemačke, to ne bi bilo moguće. Mi smo na strani Ukrajine i toliko dugo dok je to potrebno", rekao je Scholz.

Njemački kancelar je rekao kako će SAD i Njemačka, zajedno sa zemljama skupine G7, do kraja godine Ukrajinu dodatno podržati kreditom u visini od 50 milijardi dolara.

Scholz je istodobno naglasio kako usprkos pomoći Ukrajini, zapadni partneri ne žele uvlačiti NATO u ovaj rat kako se on "ne bi pretvorio u katastrofu većih razmjera".

Američki predsjednik se zahvalio Scholzu na njemačkoj pomoći Ukrajini te je rekao kako je Scholz nakon napada Rusije na Ukrajinu ispravno prepoznao da se radi o povijesnom trenutku.

"Vi ste bili taj koji se u ovom prijelomnom trenutku pobrinuo za to da Njemačka stane iza Ukrajine", rekao je Biden.

Snažna podrška Ukrajini

On je naglasio kako međunarodna zajednica i dalje mora podržavati Ukrajinu između ostalog i u obnavljanju infrastrukture.

"Pred nama je teška zima i ne smijemo posustati, ne smijemo se umoriti", rekao je Joe Biden tijekom zajedničkog obraćanja medijima s kancelarom Olafom Scholzom tijekom kojeg nisu bila dozvoljena pitanja novinara.

Biden je njemačkom kancelaru zahvalio na snažnom odupiranju valu antisemitizma i dezinformacijskim kampanjama koje dolaze iz inozemstva.

Oba državnika su naglasila kako jučerašnja smrt vođe Hamasa Sinvara pojačava izgleda za trajnije primirje na Bliskom istoku.

Američki predsjednik rekao je da postoji mogućnost da se radi na prekidu vatre u Libanonu, ali da će to biti teže u Gazi.

Nakon sastanka Scholza i Bidena dvojici državnika su se pridružili i francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer.

Nakon ovog susreta izdano je kraće priopćenje u kojem se navodi kako su državnici zemalja tzv. Quad grupe obećali daljnju podršku Ukrajini u njezinom nastojanju za postizanje "pravednog i trajnog mira".

"Razgovarali smo o tome kako ubrzati pomoć Ukrajini", kazao je kasnije britanski premijer. "Kako Ukrajina ulazi u tešku zimu važno je reći da smo uz nju", dodao je.

Prekid rata u Gazi

Čelnici su također razgovarali o potrebi za prekidom vatre u Gazi, oslobađanju svih izraelskih talaca i trenutnom pristupu humanitarne pomoći palestinskoj enklavi, rekao je Starmer. "Svijet više neće tolerirati isprike za humanitarnu pomoć", rekao je.

Joe Biden je u posjet Njemačkoj trebao stići prije dva tjedna ali je posjet odložio zbog uragana Milton.

U petak prijepodne Biden se susreo i s njemačkim predsjednikom Frank-Walterom Steinmeierom koji mu je uručio najviše njemačko državno odličje za zasluge na jačanju transatlantskih odnosa.

Prije samo nekoliko godina udaljenost među nama se toliko povećala da smo skoro izgubili jedni druge", rekao je Steinmeier o Europi i Sjedinjenim Državama u vrijeme Trumpova mandata. “Kada ste izabrani za predsjednika, doslovce preko noći vratili ste nadu Europi u transatlantsko savezništvo", istaknuo je.

Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je, na tiskovnoj konferenciji u Moskvi u petak, Ukrajinu da ne želi pregovarati o okončanju sukoba dodavši da je Rusija za njih spremna.

Putin je kazao da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neprestano upućuje zahtjeve, no ne nudi prijedloge te da je čak potpisao zabranu pregovora s Rusijom.

Kazao je da je Rusija naprotiv spremna održati mirovne pregovore i da je to njen stav od početka rata.

Ruski predsjednik je odgovarajući na pitanje rekao da je otvoren prema mogućnosti da domaćin takvih pregovora bude Saudijska Arabija, no naglasio je da je važan njihov sadržaj.

'Spremni za pregovore'

Dodao je da je Rusija spremna na nove pregovore, no na temelju već postignutih sporazuma s ukrajinskim predstavnicima u Istanbulu na početku sukoba.

Ti sporazumi utvrđuju, među ostalim, da će Ukrajina odustati od svojih težnji za članstvom u NATO savezu.

Putin je također kritizirao NATO, kazavši da se savez bori protiv Rusije "ukrajinskim rukama".

"Pobjeda će biti naša", kazao je ruski predsjednik, no nije ponudio vremenski okvir za okončanje rata, rekavši da je to pitanje za NATO.

Putin je u više navrata rekao da će se rat nastaviti dokle god članice NATO-a budu opskrbljivale Ukrajinu oružjem iako je on sam naredio invaziju na susjednu zemlju.

Rat u Ukrajini jedna je od tema sastanka na vrhu zemalja članica gospodarskog bloka BRICS u ruskom gradu Kazanju, koji će se odvijati od utorka do četvrtka idućeg tjedna.