'SDP će imati svog kandidata za Zagreb! Mjere nisu dostatne'

Nije htio komentirati istupe predsjednika Zorana Milanovića. Smatra da bi se premijer Andrej Plenković i Milanović trebali "baviti sadržajem, a smanjti impresije i neke svoje doživljaje"

<p>Obavljamo jedan vrlo veliki krug konzultacija s javnim akterima koji su skloni lijevom centru, ne samo u političkom nego i u ekonomskom smislu. Pripremamo odgovor oporbe<strong> </strong>na Nacionalnu strategiju koja je donesena do 2030. godine, pripremamo neke nove prijedloge, zakonske inicijative za rad u Saboru koji počinje za desetak dana, rekao je potpredsjednik SDP-a<strong> Siniša Hajdaš Dončić</strong> za<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/potpredsjednik-sdp-a-sinisa-hajdas-doncic-gost-dnevnika-nove-tv---625505.html" target="_blank"> Dnevnik Nove TV</a>.</p><p>Nije htio komentirati istupe predsjednika <strong>Zorana Milanovića</strong>. Smatra da bi se premijer<strong> Andrej Plenković</strong> i Milanović trebali "baviti sadržajem, a smanjti impresije i neke svoje doživljaje".</p><p>Istakao je kako mu je žao što se raspada zdravstveni sustav i rekao da imamo eksponencijalni rast stope zaraženih:</p><p>- Mi ćemo za desetak dana sigurno prijeći 10.000 zaraženih na dan. Šest do osam posto tog broja se hospitalizira, šest posto hospitaliziranih završi na respiratoru - rekao je Hajdaš Dončić i objasnio da je do tog broja došao prateći trendove.</p><p>- Pratite brojeve ljudi koji su zaraženi iz dana u dan. Imali smo 800, 1000, 1500 pa 2000. Mjere koje se donose apsolutno nisu dostatne. Nismo za potpuni lockdown, ali smo za neke mjere koje su u Češkoj i Sloveniji primjenjene. Da se smanji lokalna transmisija - objasnio je Hajdaš Dončić.</p><p>- Između zdravlja i biznisa uvijek biram zdravlje - objasnio je Hajdaš Dončić.</p><p>- Nama će i u narednom razdoblju najviše ugroženi biti stariji i nemoćni. Mi smo ovdje kako bi štitili starije i nemoćne - objasnio je Hajdaš Dončić.</p><p>- Radi se o tome da je Vlada trebala predložiti set određenih mjera za ovo što se događa u Hrvatskoj. Dakle, ako broj dnevno zaraženih u Hrvatskoj naraste na 5000 - što se događa, a što se događa na nekim drugim brojevima. To je trebao Sabor verificirati - smatra Hajdaš Dončić i dodaje da je trebao postojati jedan određeni plan oporavka.</p><p>Dotakao se i lokalnih izbora te otkrio kako nije sklon pričajući okupljanja SDP-a oko Tomaševića. </p><p>- Smatram da SDP Grada Zagreba mora imati svojeg kandidata, no trenutno nemamo ime. Mislim da ćemo ga imati do 15. prosinca. Ovaj tjedan imamo sjednicu Predsjedništva i sve organizacije će dobiti preporuku da izađu s imenima do prosinca. SDP će imati ime za Zagreb - objasnio je Hajdaš Dončić za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/potpredsjednik-sdp-a-sinisa-hajdas-doncic-gost-dnevnika-nove-tv---625505.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>.</p>