Beljak: SDP nudio koaliciju i Mostu. Bernardić: To je laž

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak kazao je Večernjem listu da je SDP nudio koaliciju i Mostu, želeći protiv HDZ-a okupiti opoziciju od krajnje ljevice do krajnje desnice, piše dnevnik u ponedjeljak.

Iako je nakon poraza na parlamentarnim izborima 2015. i 2016. u SDP-u prevladalo uvjerenje kako su koalicije skupo platili, najveća oporbena stranka ponovno je okupila relativno široku koaliciju od ukupno pet stranaka te je nazvala Restart koalicijom i savezom za obranu Hrvatske od HDZ-a. Osim SDP-a, savezu su zasad pristupili HSS, HSU, GLAS i SNAGA.

Čelnik HSS-a Krešo Beljak otkrio je Večernjem listu kako je, u dogovoru s Bernardićem, prije mjesec dana ispitivao mogućnost okupljanja cjelokupne i ideološki raznolike opozicije protiv HDZ-a, od ljevice do desnice, uključujući i Most, no Most je prijedlog odbacio.

Na sve ovo reagirao je jutros i Davor Bernardić koji je uz naslovnicu Večernjeg kratko napisao - LAŽ.

Most ovih dana intenzivno pregovara s Domovinskim pokretom Miroslava Škore, no ti su pregovori vrlo teški i prilično je neizvjesno hoće li uroditi plodom.

Domovinski pokret, naime, proziva stranku Bože Petrova za prevelike apetite i nerealne zahtjeve tvrdeći da traži sva mjesta na izbornim listama u 7., 9. i 10. izbornoj jedinici, donosi Večernji list.