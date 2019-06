SDP i HSS neće dati potpise Bandiću koji bi smijenio Divjak

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk i predsjednik HSS-a Krešo Beljak poručili su u srijedu kako te dvije stranke neće dati potpise Bandićevom saborskom klubu na inicijativu za smjenu ministrice obrazovanja Blaženke Divjak.

- Zaključak našeg Kluba je da nećemo potpisati za pokretanje rasprave o opozivu ministrice obrazovanja Blaženke Divjak, a ako skupe dovoljno potpisa i to dođe na raspravu, onda ćemo glasati za opoziv. Ako se neke nove okolnosti dogode, onda ćemo o tome raspraviti“, najavio je Bauk novinarima. Istaknuo je da oni ne trebaju biti "moneta za potkusurivanje" koja bi nekom od članova vladajuće većine poboljšavala pregovaračku poziciju. „Ako žele izaći iz Vlade, neka to naprave, a za njihove sitne čarke nismo zainteresirani - kratko je poručio Bauk.

Beljak: Treba otići ne samo ministrica nego cijela Vlada

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak također je odbacio mogućnost podržavanja inicijative Bandićeva Kluba. „Ne znam koji bi se to Bandićev zastupnik usudio doći u Klub HSS-a, zbog svega onoga što se događalo jer su tamo ljudi koji su dobili mandat i u ime HSS-a i puno povjerenja pa se kao žetončići predomislili i otišli u taj neki nepostojeći klub“, pojasnio je Beljak.

Kaže da je jučer pročitao u medijima kako je nepravomoćno osuđena osoba koja je Robertu Jankovicsu kupovala glasove dajući 200 kuna ljudima koji su bili spremni promijeniti nacionalnost te istaknuo da „s takvim ljudima nemamo ni o čemu razgovarati".

- Iako je inicijativa za smjenu ministrice Divjak legitimna, ali od strane onih koji dolaze nama je apsolutno neprihvatljiva - poručio je Beljak.

Beljak sumnja da će ta tema doći na dnevni red Sabora jer velika većina opozicijskih klubova s Bandićem ne želi imati nikakva posla. Ipak, smatra da „treba otići ne samo ministrica nego cijela Vlada jer ne provodi ono što bi trebala“.

Nije, kaže šef HSS-a, ministrica Divjak najgora karika u Vladi. "Najgora je karika premijer Plenković. Cijela Vlada treba otići i raspisati prijevremene izbore“, smatra Beljak.

Pojasnio je i svoj poziv bivšem 'živozidašu' Ivanu Pernaru u Klub HSS-a, rekavši da je „Pernar divni, mladi dečko, pred njim je vjerojatno blistava budućnost“. „Rado se podružim s njim, ali mislim da o nekoj ozbiljnoj političkoj suradnji s tim dečkom biti neće“, dodao je.

Rekao sam mu da, kada ga svi ostave, može računati na mene, a i dalje mislim to, napomenuo je. Na konstataciju da mu je ipak došao u Klub, Beljak je kroz smijeh odgovorio da „može doći svatko". "Svakom su vrata otvorena, ali problem je kada ne znate kada netko za pola sata promijeni mišljenje, što će biti sutra, prekosutra ili za pet dana. Poštujem Pernara, njegovu mladost, ne i njegove političke ideje, vezano uz izlazak Hrvatske iz Europske unije i druge stvari koje graniče s politički ukusom, tako da sve ostaje na nekoj simpatiji“, rekao je šef HSS-a.

Na pitanje novinara je li ga zvao ili nije uzvratio je: „Ma, pustimo sad to“.

Bandić: Sad je na potezu Plenković

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik i predsjednik Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić izjavio je u srijedu da je za njega priča o prikupljanju potpisa Kluba zastupnika njegove stranke za smjenu ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak završena, a sada je na potezu premijer Andrej Plenković.

Odgovarajući na pitanja novinara tijekom manifestacije "Tjedan udruga 2019.", Bandić je ustvrdio kako nije "dao naredbu" Klubu zastupnika svoje stranke za prikupljanje potpisa za opoziv ministrice Divjak, koju optužuje da krši zakon i da je nabavljala tablete za "Školu za život" po dvostruko skupljoj cijeni, već će o tome Klub samostalno odlučiti.

"To je poruka hrvatskoj javnosti. Onaj tko krši zakon, tko nabavlja duplo skuplje tablete ne može imati povjerenje Stranke rada i solidarnosti. Za mene je ta priča završena, na potezu je premijer", poručio je Bandić.

Upitan je li o zahtjevu za smjenom Divjak razgovarao s Plenkovićem, Bandić je odgovorio kako se o tome ne razgovara. "O poštivanju zakona se ne razgovara s premijerom i predsjednikom Sabora, to je pitanje ne samo moralno, nego i na rubu kaznenog. A to nije moj problem, nego njihov", poručio je Bandić.

Također je odbacio tezu da mu zbog napada na Divjak HNS-ov ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar "uzvraća udarac" inzistirajući na inspekcijskom nadzoru sigurnosti na zagrebačkim mostovima, rekavši da Štromar "nije nikad napravio ni jedan most, on se u to ne razumije".

"Kada oni naprave mostova koliko gradonačelnik Bandić, onda ću ja s njima moći relevantno razgovarati", rekao je zagrebački gradonačelnik te na novinarsku tvrdnju da je ispod mosta na Savi zaista loše stanje ustvrdio kako je to "umjetnički dojam" novinarke koja je to rekla.