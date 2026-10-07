Pokretanje stegovnog postupka i najava izbacivanja Romane Jerković Kraljić iz stranke jedini je preostali potez kojim se SDP može distancirati od ove kompromitirane zastupnice.
KOMENTIRA SNJEŽANA KRNETIĆ PLUS+
SDP može izbaciti Jerković iz stranke, ali sramotu neće oprati
Čitanje članka: 1 min
Dužnosnici bi trebali biti moralne vertikale, ali čini se da se od toga sve više udaljavamo. Riječ je o ljudima koji primaju velike plaće i predstavljaju narod. Prema pisanju portala Politico, naša europarlamentarka Romana Jerković Kraljić u Strasbourg je na račun svoje političke grupacije vodila obitelj i prijatelje. U službenim papirima za konferencije svi su oni bili navedeni kao “medicinsko osoblje s hrvatskih sveučilišta i bolnica”. Kad je slučaj razotkriven, uslijedilo je klasično prebacivanje odgovornosti i posve neuvjerljivo opravdanje: “To je administrativna greška asistentice”.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku