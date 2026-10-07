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SDP može izbaciti Jerković iz stranke, ali sramotu neće oprati

Piše Snježana Krnetić,
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SDP može izbaciti Jerković iz stranke, ali sramotu neće oprati
Pula: Međunarodni sastanak Zajedničke akcije Europske unije u području prevencije kroničnih nezaraznih bolesti | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Pokretanje stegovnog postupka i najava izbacivanja Romane Jerković Kraljić iz stranke jedini je preostali potez kojim se SDP može distancirati od ove kompromitirane zastupnice.

Dužnosnici bi trebali biti moralne vertikale, ali čini se da se od toga sve više udaljavamo. Riječ je o ljudima koji primaju velike plaće i predstavljaju narod. Prema pisanju portala Politico, naša europarlamentarka Romana Jerković Kraljić u Strasbourg je na račun svoje političke grupacije vodila obitelj i prijatelje. U službenim papirima za konferencije svi su oni bili navedeni kao “medicinsko osoblje s hrvatskih sveučilišta i bolnica”. Kad je slučaj razotkriven, uslijedilo je klasično prebacivanje odgovornosti i posve neuvjerljivo opravdanje: “To je administrativna greška asistentice”.

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