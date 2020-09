SDP-ov predsjednik Odbora za obranu odbio je biti članom Povjerenstva za nabavu aviona

Vlada je izmijenila sastav Međuresornog povjerenstva za nabavu višenamjenskih borbenih aviona obzirom na kadrovske promjene unutar Sabora, ministarstava i Ureda predsjednika

<p>Obzirom na kadrovske promjene nakon parlamentarnih i predsjedničkih izbora, Vlada je morala izmijeniti sastav <strong>Međuresornog povjerenstva za nabavu višenamjenskoga borbenog aviona</strong>. Kako SDP-ov Igor Dragovan više nije u Saboru, pa samim time nije ni predsjednik saborskog Odbora za obranu, Vlada je u Povjerenstvo kao člana predložila novog predsjednika Odbora, <strong>SDP-ovog Franka Vidovića. No, kako je ministar obrane, Mario Banožić, otkrio na sjednici, on je to odbio. </strong></p><p>- Predložili smo da u Međuresornom povjerenstvu bude i predsjednik Odbora za obranu Franko Vidović, no on se zahvalio i njegov je stav da će on o ovoj nabavi raspravljati kad to dođe na saborski Odbor, dakle nije pristao biti u Povjerenstvu - rekao je. </p><p>U Povjerenstvu više nisu Zrinko Petener, koji je bio savjetnik predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, Ivana Jakir-Bajo, koja je bila pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka, Vice Skračić, koji je obnašao dužnost pomoćnika ministrice vanjskih i europskih poslova Marije Pejčinović Burić, kao niti brigadni general Mato Mikić jer više nije zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. </p><p>Umjesto njih su, kao novi zapovjednik HRZ-a, u Povjerenstvu su Michael Križanec, Ante Matijević, kao glavni državni rizničar, Petar Mihatov iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za političke poslove te Petar Barać, kao glavni tajnik Ministarstva obrane. </p><p>- Usvajamo ovu odluku, ali bez onih koji su odbili biti u Povjerenstvu - poručio je premijer Andrej Plenković.<br/> </p>