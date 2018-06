SDP-ovac: Članstvo je izabralo luzere koji ne mogu voditi bitke

Zagrebački SDP-ovci u iduću će nedjelju, 17. lipnja, u drugom krugu izabrati hoće li ih u iduće četiri godine voditi Denis Hrestak ili Gordan Maras, budući da je Hrestak u prvom krugu izbora dobio 670 glasova (38,77 posto), a Maras 485 (28,07 posto).

Bedalov: Bernardić nije dobar predsjednik. Biram promjenu

Nakon jučerašnjih izbora, jedan SDP-ovac koji je radio u kampanji Aleksandre Kolarić, objavio je na Facebooku kako se ispisao iz SDP-a.

Status Tonija Bedalova prenosimo u cijelosti:



"Jutros sam se ispisao iz SDP-a.

U 11 godina koliko sam u stranci sam upoznao mnoštvo dobrih ljudi s kojima jos uvijek osjećam zajedničku ideološku i vrijednosnu pripadnost, ali u ovom trenutku te su ljude nadglasali drugačiji.

U SDP se uvukao, ili se meni jasnije predočio, karijerizam i klijentelizam kojeg se prešutno odobrava ili ignorira od velikog broja ostalih članova stranke.

Davor Bernardić nije dobar predsjednik stranke, a SDP je postao organizacija bez identiteta i bez politike. Mlaka stranka s bezidejnim vodstvom koja već neko vrijeme ne drži branu mojim vrijednostima u društvu.

Kao aktivist, pokušao sam stvari promjeniti iz sistema - ali nekad jednostavno ne ide. S Aleksandra Kolarić i timom od 20ak krasnih ljudi sam u 10 mjeseci radio na kampanji koja je bila prozeta prvenstveno sadržajem, a potom i stavovima koji su jasno i hrabro odudarali od ičega što je SDP imao do tada. I ne pretjerujem kada kažem ikada. Imali smo bez ikakve dileme najjasniju i najvalidniju politiku za Zagreb i za SDP, a gdje su svi pričali nudili smo sadržaj. U Hrvatskoj su oči bile uperene u nas, a u javnosti smo bili percipirani kao sigurni pobjednici. Izgradili smo pobjedničku sliku, a na kraju nas je pobjedio čovjek kojeg nitko nikada nije vidio. Članstvo, ne vodstvo, je zaokružilo čovjeka kojeg niti zna, niti je ikada čulo za njega. Članstvo je izabralo, oprostit ćete mi- luzere koji ne mogu voditi bitke koje ih čekaju.

I tu treba racionalno prepoznati simptom.

U stranci sam za članove i društvo radio na njihovoj dobrobiti godinama te ću nastaviti to raditi i izvan stranke, no napokon mislim da je vrijeme da oni naprave nešto za mene. Članovi, a ne vodstvo, me trebaju uvjeriti da ne čine stranku čije je lice ta porazna slika koju vidim i da su spremni izboriti se sa svojim najvećim demonom - prepoznavanjem vlastite odgovornosti za stanje u današnjem društvu.

SDP-ovci moji dragi, uvijek mozete računati na mene, al eto trenutno ne kupujem to što mi prodajete. Nadam se da ovo nije zbogom, nego doviđenja, ali za sada...

Biram promjenu", napisao je SDP-ovac.

Maras se proglasio moralnim pobjednikom

Po objavi rezultata prvog kruga izbora kasno navečer u nedjelju Hrestak, koji slovi za kandidata predsjednika stranke Davora Bernardića, izjavio je kako je uvjeren da će SDP "iz ove utrke izaći jači, ujedinjen, stabilniji i spreman osvojiti vlast u Zagrebu".

Njegov suparnik Maras proglasio se moralnim pobjednikom prvog kruga, ocijenivši da je 60 posto članstva SDP-a u Zagrebu "reklo 'ne' Hrestaku kao predstavniku klijentelizma u stranci koja odumire i odlučilo se za promjene" zbog čega je uvjeren u pobjedu u drugom krugu.

Aleksandra Kolarić, koja nije prošla u prvom krugu, pozvala je birače da u drugom krugu "podrže promjene", dok je Alen Čičak otvoreno apelirao da se glasa za Marasa.

Za potpredsjednike GO SDP-a Zagreba izabrani su Vesna Nađ (829 glasova), Draženko Pandek (746), Tihomir Barišić (717) i Tamara Čubretović (658).

U Predsjedništvo je birano 14 članova i u velikoj većini izabrani su kandidati bliski Bernardiću. Pobijedi li u nedjelju Maras, zagrebački SDP mogao bi se naći u situaciji zahtjevne kohabitacije.

Manje od trećine zagrebačkih SDP-ovaca izašlo na izbore

Od oko 5500 članova SDP-a u Zagrebu, pravo glasanja imalo ih je 2529, a u prvom krugu na izbore se odazvalo njih 1728, što znači da je manje od trećine članstva u najvećoj SDP-ovoj organizaciji bilo zainteresirano sudjelovati u kreiranju budućnosti svoje stranke.

Zagrebački SDP u nepuna dva mandata, počevši od 2010. godine, vodio je aktualni šef stranke Bernardić no, pod njegovim vodstvom socijaldemokrati u Zagrebu nisu uspjeli polučiti uspjeh. Od nekada najjače političke opcije u Zagrebu, SDP je danas stranka sa samo šest vijećnika u Gradskoj skupštini.

Na lokalnim izborima 2017. godine SDP nije imao niti svog kandidata za gradonačelnika nego su potporu dali tada još HNS-ovoj Anki Mrak Taritaš.

U subotu su održani izbori i u Krapinsko-zagorskoj županiji na kojima je, kao jedini kandidat, svoj mandat potvrdio dosadašnji čelnik Siniša Hajdaš Dončić. I u Zagrebačkoj županiji SDP, odlučeno je u subotu već u prvom krugu, nastavlja s istim čelnikom, Mihaelom Zmajlovićem.

Obojica su i članovi Predsjedništva SDP-a na nacionalnoj razini i teško ih se može svrstati među Bernardićeve ljude. Kao i Maras, i oni su bili ministri u Vladi Zorana Milanovića, stoga promatrači ocjenjuju da se u aktualnom izbornom procesu na terenu vodi borba između Bernardićeve i Milanovićeve struje.

SDP-ovci Zadarske županije u subotu su izašli pred stranačke biračke kutije i za čelnicu izabrali Renatu Sabljar Dračevac, koja pripada Bernardićevoj ekipi.

Nastavak izbora u ostalim županijama

U nastavku izbornog procesa u subotu, 16. lipnja, birat će SDP-ovci u Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj, Ličko-senjskoj, Šibensko-kninskoj, Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji.

Dan kasnije, 17. lipnja, svoja čelništva birat će članovi SDP-a u Varaždinskoj, Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji dok će u Virovitičko-podravskoj županiji to učiniti 24. lipnja.

Svoja vodstva 30. lipnja birat će SDP-ovci Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske, Karlovačke županije i Vukovarsko-srijemske županije.

Odluka o izborima za Splitsko-dalmatinsku županiju još nije donesena, očekuje se da će biti poznata 17. lipnja, nakon što se održe opći izbori za mjesnu samoupravu u Splitu. Nakon što je središnjica SDP-a raspustila županijsku organizaciju Požeško-slavonske županije zbog međusobnih sukoba i odljeva dijela članstva, tamošnji izbori su otkazani.

Među gradovima u kojima SDP-ovci još nisu proveli izbore je Rijeka. Vojko Obersnel, koji je u više mandata vodio tamošnju gradsku organizaciju, nije istaknuo kandidaturu, a za njegova nasljednika 16. lipnja natjecat će se Marko Filipović i Vuk Prica.