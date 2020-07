SDP-ovu zastupnicu voli Dežela: 'Barbara je naša Slovenka!'

Među 43 nova zastupnika iz redova Restart koalicije našla se iz članica SDP-a Barbara Antolić Vupora. Po narodnosti je Slovenka pa je susjedi slave kao prvu njihovu koja je u 30 godina ušla u Hrvatski Sabor

<p><strong>Davor Bernardić</strong>, sad već bivši predsjednik SDP-a koji je doživio potop na nedjeljnim parlamentarnim izborima, ipak je napravio odličan politički potez u kampanji. Ako je suditi prema medijskim istupima Slovenaca, oni slave jer je u nedjelju nova saborska zastupnica postala <strong>Barbara Antolić Vupora</strong>. Bila je na listi svoje stranke SDP-a, a po narodnosti je Slovenka.</p><p>Kako piše <a href="https://www.24ur.com/novice/tujina/plenkovic-prepricljivi-zmagovalec-volitev-na-hrvaskem-izid-je-odlicen-a-tudi-obvezujoc.html" target="_self">24ur</a>, to je prvi put da je netko slovenske nacionalnosti ušao u Hrvatski Sabor iako njihova manjina ima svog predstavnika. Osim susjeda iz Dežele, predstavlja i albansku, bošnjačku crnogorsku i makedonsku manjinu. Na to je mjesto ponovno izabrana <strong>Ermina Lekaj Prljaskaj</strong>.</p><p>Prema pisanju Slovenske tiskovne agencije (STA), politički se profilirala u SDP-u gdje im posljednje dvije godine vodi podružnicu u Varaždinu. Ondje je također predstavljala slovensku nacionalnu manjinu. </p><p>- To što sam članica SDP-a ne znači da neću biti uspješnija pri ostvarivanju ciljeva za slovensku manjinu u Hrvatskoj, nego što bih bila da sam izabrana kao zastupnica u posebnoj izbornoj jedinici za manjine - kazala je <strong>Antolić Vupora</strong> za <strong><a href="https://www.24ur.com/novice/tujina/plenkovic-prepricljivi-zmagovalec-volitev-na-hrvaskem-izid-je-odlicen-a-tudi-obvezujoc.html" target="_self">STA</a></strong>.</p><p>Dodala je kako su Slovenci malobrojni u Hrvatskoj te da ih teško može predstavljati netko njihov bez da tog čovjeka podupre još netko od naroda iz skupine u kojoj su smješteni prema Ustavu.</p>