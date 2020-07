SDP se treba posložiti, pa ćemo onda govoriti o kandidaturi za gradonačelnika Zagreba...

Tomislav Tomašević pričao je o kandidaturi za gradonačelnika Zagreba, odluci predsjednika države Zorana Milanovića da ne dođe na sjednicu, peticiji za obnovu Zagreba i okolice od potresa...

<p>Čelnik platforme Možemo <strong>Tomislav Tomašević</strong> ne vjeruje da će nova Vlada<strong> Andreja Plenkovića</strong> izdržati do kraja mandata i ne vjeruje u njihov reformski potencijal. Pričao je o kandidaturi za gradonačelnika Zagreba, ali i o temama koje se ne spominju na nedjeljnom ručku s ocem koji, za razliku od njega, naginje desnici.</p><p><strong>Express: Sabor je konstituiran. Na sjednici nije bio predsjednik države Zoran Milanović. Kako gledate na taj njegov potez? Kako vam do sada izgleda kohabitacija predsjednika države i novog-starog premijera?</strong></p><p>Čak i mekša nego što sam očekivao. Što se tiče njegove odluke da ne dođe na konstituirajuću sjednicu za mene je iznenađenje. Mislim da bi bilo dobro da je došao, ali s druge strane ne krši nikakvu svoju propisanu ulogu. Mislim da je histerija koja je nastala zbog toga prenapuhana i da Hrvatska ima bitnijih problema od toga.</p><p><strong>Express: Predali ste Milanoviću potpise prikupljene u peticiji za obnovu Zagreba i okolice od potresa. Ima li zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice na tu temu smisla zato što je Andrej Plenković najavio da će nova Vlada s prve sjednice poslati zakon u prvo čitanje?</strong></p><p>Za sada nema, ako ovako ostane. Mi ćemo imati već sljedeći tjedan prvo čitanje prijedloga zakona o obnovi Zagreba i okolice. Smatramo da je dobro da se raspravi u dva čitanja. Mi ne znamo kakvu će verziju Vlada uputiti u Sabor u odnosu na onu koja je bila u javnom savjetovanju, ali treba nam kvalitetan zakon jer će taj okvir vjerojatno ostati više od deset godina.</p><p><strong>Express: Koja su vaša očekivanja da se konačna verzija zakona izglasa?</strong></p><p>Tražili smo da Sabor, unatoč ustavnoj stanci, radi i u kolovozu. Izgleda da će biti neka stanka u radu, ali ne znamo koliko će trajati, no nadam se da će zakon biti usvojen najkasnije krajem kolovoza. Što će biti na kraju, odlučit će vladajuća većina.</p><p><strong>Express: Što je potrebno popraviti u zakonu koji je prošao javno savjetovanje, ali ne zna se još koje su primjedbe usvojene, kako bi obnova Zagreba nakon potresa bila brža i učinkovitija?</strong></p><p>Svakako bi trebao drugačiji institucionalni okvir od predloženog. Prema zakonu, obnovu bi trebala voditi međuresorna koordinacija, a to smatramo da ne bi bilo dobro, jer se time ne ostavlja dovoljno prostora za stručnost i odgovornost. </p><p>Cijeli intervju pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 24. srpnja.</p>