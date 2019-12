SDP ide u opoziv Divjak, HNS vjeruje da je Plenković uz nju

SDP kreće u prikupljanje potpisa za opoziv ministrice obrazovanja Blaženke Divjak u Saboru. Plan im je potrebne potpise prikupiti u iduća tri dana, a sve kako bi omogućili predsjedniku Sabora da se o ovoj temi raspravi prije ustavne stranke u radu Sabora. Podsjetimo, prema Ustavu saborski zastupnici na zimski odmor u trajanju od mjesec dana odlaze 15. prosinca.

O sadržaju opoziva govorit će kad ga upute u saborsku proceduru, a potpise se ponuditi o ostalim oporbenim strankama koje su se izjasnile za podršku njihovom predsjedničkom kandidatu, ne zbog njega nego zbog političke orijentacije, No neće odbiti i druge, ako žele dati svoj potpis za izglasavanje nepovjerenja ministrici obrazovanja.

Postavilo se pitanje i što ako predsjednik Sabora ne uvrsti prijedlog za opoziv ministrice do ustavne stanke, predsjednik Kluba SDP-a Arsen Bauk poručuje:

- Iz toga ćemo iščitati poruku, ili da se boji za rezultat glasanja ili još nisu odlučili kako će se postaviti. Ključno je očitovanje Vlade na naš zahtjev, a ako bi ministri govorili ono što su ranije pričali u javnosti onda bi Vlada sama prihvatila naš zahtjev - kazao je Bauk.

Na pitanje znači li ovaj prijedlog za opoziv da samo ministricu obrazovanja smatraju odgovornom, Bauk je odgovorio:

- Ne samo nju, ali dat ćemo i premijeru Plenkoviću pravo da odabere je li kriv on ili je kriva ona. Ako je odluči braniti to je znak da je kriv on, a ne odluči li je braniti to znači da je kriva ona. Nema trećega - kazao je Bauk.

Nikola Grmoja (Most) vjeruje da će SDP za opoziv ministrice obrazovanja skupiti potrebne potpise bez njih, a potpisat će inicijativu ako ih budu tražili. Podsjetio je da je odavno stav Mosta da Blaženka Divjak odavno nije ministrica, jer je bila isključena iz pregovora Vlade i sindikata, imala je kaos u svom resoru i štrajk koji je trajao najduže u hrvatskoj povijesti.

- Za to je odgovoran i premijer Plenković jer je tek nakon 36 dana počeo razgovarati o koeficijentima. Naša djeca su davno trebala biti u školama. SDP će to pokrenuti i vidjet ćemo što će biti. Naravno da ćemo kao oporba kad dođe na dnevni red glasovati za opoziv ministrice Divjak - rekao je Grmoja.

'Vjerujem da Plenković neće smijeniti Divjak'

Milorad Batinić (HNS) smatra da ova inicijativa za opoziv ministrice Divjak samo govorio o samom SDP-u, bezidejnosti i besadržajnosti njihovih aktivnosti u posljednje dvije i pol godine i pokazuje njihovu slabost. Upitan boji li se reakcije Kluba HDZ-a na ovu inicijativu, odgovorio je:

- Nema opasnosti. Radi se o skupljanju potpisa za smjenu jednog člana Vlade i vjerujem da premijer Andrej Plenković neće smijeniti ministricu. Bio bi to presedan u hrvatskoj povijesti i povijesti vlada, pogotovo što je u pitanju jedna od najuspješnijih ministrica. Nema objektivnih razloga da se to dogodi. Uvjeren sam u podršku premijera Plenkovića, u konačnici ona je članica njegove Vlade - kazao je.

Naveo je kako se njezina uspješnost mjeri pohvalama i pozitivnim očitovanjima Europske komisije, a i anketama posljednjih godina o tome što je učinjeno u reformi obrazovanja. Ako ministrica nije kriva za štrajk, nametnulo se pitanje je li za njega bio odgovoran premijer.

- Ministrica u tom procesu nije imala niti tkaninu niti škare - rekao je Batinić.

Je li se trebao tražiti opoziv premijera, Batinić je kazao kako ne može komentirati što je namjera SDP-a, ali uvjeren je da će to biti još jedan neuspješan oporbeni zahtjev.

- Ministrica uživa potporu premijera, a podršku HNS-a je imala i imat će je ubuduće - poručio je Batinić

Nije odgovorio tko je kriv za štrajk, navodeći kako su ministrica i njezin tim uveli obrazovnu reformu u škole.

- Nisam tu da tražim krivce, najmanje je bitno tko je kriv. Najvažnije je da je štrajk završen i da djeca ponovno idu u školu. To bi nam trebalo biti u fokusu, a ne traženje krivca - rekao je.

I dok se u javnosti moglo čuti iz HDZ-a da je upravo ministrica kriva za štrajk, Batinić poručuje:

- Svatko treba krivca potražiti u sebi, a ne kritizirati druge i u drugima tražiti krivce za vlastite neuspjehe. Stara je poslovica: 'Žlica nikad ne lupa sama od sebe' - zaključio je šef Kluba HNS-a.