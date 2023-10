SDSS o zahtjevu da se ukloni nadgrobni spomenik na ćirilici: 'Žalosno, sramotno i opasno'

Groblja su mjesta gdje se ravnopravno koristi i ćirilica i latinica. I nikad nigdje nitko do sada nije osporavao ćirilično pismo na nadgrobnim spomenicima. Ova pogrešna odluka komunalnog poduzeća nema nikakvog utemeljenja na zakonu, a ni u narodnom običaju. Ja se nadam da će se općina i njihovo komunalno poduzeće dozvati razumu i odustati od namjere da naruše mir pokojnika i suživot građana, istaknuo je Boris Milošević, zastupnik SDSS-a, koji je sa svojim stranačkim kolegama upozorio na situaciju u općini Vrsi u zadarskom zaleđu.

Tamošnje je komunalno poduzeće, naveli su, uputilo obavijest obitelji pokojnika srpske nacionalnosti i pravoslavne vjeroispovijesti da su dužni ukloniti nadgrobni spomenik jer je ispisan ćirilicom. Naime, direktor poduzeća Zdenko Kojić uputio je dopis u kojem je, spominjući Ustav RH, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina te Zakon o grobljima, obitelji pokojnika nekoliko puta dao do znanja da su u Hrvatskoj u kojoj je službeni jezik hrvatski, a pismo latinično te da, obzirom da Srbi ne čine trećinu stanovništva u općini Vrsi, nemaju pravo na službenu upotrebu svog jezika i pisma pa tako ni na ćirilicu na nadgrobnoj ploči jer „uprava groblja sukladno navedenim zakonima dozvoljava isključivo uporabu latiničnog pisma“.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Moram priznati da dugo nisam čula zluradije i nakaradnije tumačenje od onih koje je obznanjeno javnosti prije nekoliko dana. Pravne norme su vrlo jasne, a ovdje je jasan cilj diskriminacije nacionalne manjine, u ovom slučaju srpske. Postavlja se pitanje na koji bi se način reagiralo da ju u pitanju nadgrobni spomenik pripadnika bugarske ili makedonske nacionalne manjine, koji bi, također, bili ispisani ćirilicom ili koji bi bio ispisan na hebrejskom jeziku - pita se Dragana Jeckov podsjećajući na odredbe Ustava koje jamče nacionalnim manjinama slobodu služenja svojim jezikom i pismom.

- Ovaj slučaj, za koji se nadamo da će biti izoliran i pozitivno završen, smatramo žalosnim, sramotnim i opasnim - poručila je.

Da netko službeno osporava pravo obitelji pokojnika da ga sahrani u skladu s onim što je zajamčeno Ustavom ove zemlje, nevjerojatno je i šefu SDSS-a Miloradu Pupovcu.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Srpska pravoslavna crkva ima ugovor s RH, koja joj jamči slobodu djelovanja, koja uključuje i slobodu obreda i na jeziku na kojem se obavlja i pismu kojim se piše. Direktor komunalnog poduzeća je očito bio rukovođen namjerom u kojoj je prisutan manjak znanja i poznavanja zakonskih propisa, a višak uvjerenja loših osjećaja i loših namjera koji su obilježili jedno razdoblje našeg političkog života od 2014. do 2020., a iz kojeg smo se jedva izvukli i u koje nas ovaj pojedinačni slučaj želi vratiti - kazao je naglasivši kako je dopis direktora ovog komunalnog poduzeća općine Vrsi protuzakonit.

- Nikome to ne predstavlja problem u nizu hrvatskih sela i gradova, uključujući i Grad Vukovar, na kojem se nalaze i ćirilični i latinični natpisi na nadgrobnim spomenicima. Nakon silnih strahota koje su doživjeli građani Vukovara, pokojnici počivaju u miru pod nadgrobnim pločama koje su ispisane različitim jezicima i pismima - naveo je Pupovac, koji je zgrožen istupom direktora Kojića za portal Novosti.

- U izjavi za medije kaže da ćirilično pismo predstavlja neprijateljsko pismo i da oni koji žele sahranjivati pod tim pismom svoje pokojnike neka idu u božju mater. Pitanje je koliko je osoba takvih sposobnosti zapravo u stanju obavljati službenu dužnost - poručio je.

Obzirom da je spomenuo Vukovar u kontekstu nadgrobnih spomenika i na ćirilici koji nikome ne smetaju, pitanje novinara o spomeniku Šoškočaninu u Borovu selu koji nekima smeta i što bi on s tim, Pupovcu nije dobro sjelo. Dovođenje u vezu toga s ovime o čemu oni danas pričaju i upozoravaju na protuzakonito djelovanje, iako su novinari objasnili da ne dovode u vezu jedno s drugim nego postavljaju legitimno pitanje obzirom da je spomenuo Vukovar, šef SDSS-a doživio je kao još jedan napad.

- Grobnica Šoškočaninu, čije tijelo odavno nije tamo jer je preneseno u Srbiju, u vlasništvu je Srpske pravoslavne crkve, nije više ni u vlasništvu obitelji, a najmanje nas ovdje koje to pitate. Šoškočanin je svoju cijenu platio za to što je učinio, njegova porodica mu je podigla spomen-obilježje u kojem on ne počiva, to je potrebno raščistiti s onim tko je vlasnik. Zašto je vama potrebno da u ovu priču uvodite priču o Šoškočaninu, ja to ne razumijem sasvim, ali ništa neobično, navikli smo zadnjih 30 godina na takva pitanjat. Ovo je još jedan od načina kako mi želite začepiti usta - rekao je Pupovac.