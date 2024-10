SDSS-ovac Ćelap uhićen zbog ratnog zločina: ’To je opasan čovjek, davno je bio za zatvor’

Predsjednik SDSS-a Topusko, Dragan Ćelap (70), uhićen je prije nekoliko dana na području Gvozda zbog sumnje da je 1991. kao pripadnik srpskih paravojnih postrojba počinio ratni zločin. Policija ga sumnjiči da je kao 37-godišnjak s još dvojicom koji su danas pokojni, 17. srpnja 1991. godine, kao pripadnik paravojnih oružanih formacija tzv. SAO Krajine, u mjestu Staro Selo Topusko na području Gvozda hicima iz vatrenog oružja usmrtio tad 50-godišnjeg muškarca koji je upravljao traktorom, koji se potom prevrnuo u kanal, gdje je naknadno pronađen.

Pretragom Ćelapova doma i drugih prostorija koje je koristio pronađeni su i oduzeti dva pištolja i 600 grama suhe biljne materije nalik na indijsku konoplju koja će biti dostavljena na vještačenje. Umirovljeni pukovnik HV-a Ivica Pandža Orkan podsjeća da je prije više od pet godina sisačko-moslavačkoj policiji predao dokumente o zločinima sad osumnjičenog Ćelapa, a 2019. je DORH-u protiv njega podnio kaznenu prijavu.

- Taj razbojnik je opasan čovjek i davno je trebao biti zatvoren. Ne bih želio da ispadne kako se naslađujem, ali dočekao sam svoje i pratit ću što se događa. Ubio je civila na traktoru koji je pjevao pjesmu: 'Bijela guska, voda prska, nije ovo zemlja ruska". Je li to razlog da se čovjeka ubije - navodi Pandža Orkan koji je dokumentirao i razotkrio mnoge ratne zločine.

U dokumentima koje je iz arhive tzv. Republike Srpske Krajine, koje je predao policiji, piše da je Ćelap bio snajperist i da je dobio pohvalu svog zapovjednika jer se "iskazao kao stabilna i hrabra osoba, pri čemu imponira njegova hladnokrvnost i odlučnost". Navodi se i da se posebno istaknuo u prvom i drugom napadu na Topusko, kad je likvidirano oko 30 pripadnika MUP-a i ZNG, te da je "po oslobađanju Lasinje u izviđačkim aktivnostima likvidirao tri neprijateljska vojnika". Pandža napominje i kako postoje dokazi da je Ćelap ubio i mladog srpskog vojnika.

- Očekujem da se svi ti slučajevi raspetljaju, odnosno da hrvatske institucije odrade posao. Nadam se da će pravda biti zadovoljena za sve hrvatske žrtve, ali i za žrtvu mladog srpskog vojnika koji se kao ročnik JNA našao na području Topuskog - navodi Pandža Orkan.

Sad se svi prave da nitko nije ništa znao, nastavlja umirovljeni pukovnik HV-a. Nakon što je spomenute dokumente predao policiji ništa se, kaže, nije događalo. Budući da je bio vijećnik sisačko-moslavačke Županijske skupštine, dolazak načelnika policije na temu sigurnosne situacije je iskoristio i tražio da potvrdi je li predao policiji dokumente.

- Tadašnji župan Ivan Žinić i njegov zamjenik na mene su sasuli drvlje i kamenje, da to nije tema i zašto to pitam. No znao sam da je jedna od točaka dnevnog reda tog dana bila i imenovanje Ćelapa u Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata. Nakon njihovih napada napustio sam sjednicu, a županijska vlast ga je imenovala u spomenuto povjerenstvo. Nakon što sam podnio kaznenu prijavu DORH-u, Žinić ga je navrat nanos na idućoj sjednici razriješio - napominje Pandža Orkan.

Umirovljeni pukovnik HV-a pozivao je građevinsku inspekciju, Poreznu upravu da provjere legalnost objekata u Starom selu Topuskom na rijeci Glini koje je nelegalno izgradio Ćelap i u kojima se nelegalno obavlja ugostiteljska djelatnost. Tvrdi kako se na tome mjestu često okupljaju članovi SDSS-a i pojedini članovi iz užeg vodstva stranke.

storyeditor/2024-10-03/PXL_010920_29976844.jpg | Foto: Nikola Čutuk/Pixsell

U SDSS-u su zatečeni svime te su poručili da osuđuju svaki ratni zločin i žale za svakom žrtvom. SDSS-ovu organizaciju Topusko do unutarstranačkih izbora vodit će Dalibor Trkulja. Pojedini Ćelapovi stranački kolege uvjeravaju kako nisu bili upoznati s njegovom prošlošću. U SDSS-u se nadaju da će institucije odraditi svoj posao i da će Ćelap dokazati da nije kriv za ono što ga se tereti.

Oglasio se i Domovinski pokret, koji je trenutno aktualni partner HDZ-u, a koji je iz vlasti uspio izgurati SDSS.

- Upozoravali smo na to da je SDSS stranka koja u svojim redovima ima ljude koji su počinili ratne zločine i to se sad vidi na primjeru iz Topuskog gdje je uhićeni ratni zločinac bio vijećnik SDSS-a - rekao je Stipo Mlinarić.

Za razliku od Pupovca koji tvrdi ga ga je ovo iznenadilo, nas nije, nastavio je Mlinarić i napomenuo kako su upravo zbog svega navedenog u trenutku kad se dogovarala vladajuća koalicije inzistirali da SDSS ne može biti njezin dio. Smatra da Ćelap sigurno nije jedini čovjek koji je sudjelovao u agresiji na Hrvatsku.

- I kad Milorad Pupovac kaže da ga je to iznenadilo, zanima me je li iznenadilo i Draganu Jeckov (SDSS) da je na odlagalištu otpada Petrovačka dola ispod 800 tisuća kubika smeća pronađeno 13 branitelja - upitao je zastupnik DP-a.

Napomenuo je da su neki dan, na ulazu u Negoslavce, gdje Jeckov živi, ekshumirani ostaci branitelja ubijenih 1991. godine. 