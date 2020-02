Sedam ljudi ubijeno u pucnjavi u poslovnoj zgradi u SAD-u

Sedam osoba je poginulo u pucnjavi u zgradi Molson Coorsa u Milwaukeeju, javljaju američki mediji.

Navodno je zgradi pucao bivši zaposlenik koji je dobio otkaz. Direktor te tvrtke hitno se vraća u zgradu s konferencije koja je bila u Teksasu.

Molson Coors je tvrtka koja se bavi proizvodnjom piva, a krajem rujna su najavili da će zatvoriti poslovnicu u Denveru i premjestiti stotine radnika u Milwaukee.

Na terenu je velik broj policajaca, specijalaca, oklopnih vozila ali i vozila hitne pomoći. Na lice mjesta su stigle i pirotehničke ekipe.

