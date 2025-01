Šef DHMZ-a prognozirao kakvo nas vrijeme čeka u siječnju

Ekstremni vremenski uvjeti koji su obilježili prošlu godinu nastavljaju se i ove. Dok je u SAD-u je izvanredno stanje u sedam saveznih država zbog zimske oluje Blair koja je spustila temperature ponegdje i do -30 te paralizirala pojedine dijelove zemlje, u Hrvatskoj je iznadprosječno toplo s temperaturama od 15 stupnjeva koje nalikuju proljeću.

Pokretanje videa... 05:43 Snijeg u SAD-u | Video: 24sata/Reuters

- Ako govorimo o mjesecu iza nas onda je on bio normalan i po pitanju temperature i po pitanju oborina. To je bio možda mali predah od prethodnih mjeseci kada su bile veće anomalije. Imali smo sada razdoblje s povećanim oborinama u Hrvatskoj, možda više u sjevernim zemljama kao što je Bosna, a i sada traje razdoblje južine koje će trajati sigurno do četvrtka, s temperaturama možda do 15 stupnjeva na kontinentu. Modeli već daju signal da će biti nove oborine krajem tjedna i početkom idućeg vikenda, ali sva upozorenja koja je DHMZ podigao na sustav Meteoalarm su uglavnom žute kategorije, a radi se o potencijalnim opasnostima koje se odnose na vjetar i maglu - rekao je Ivan Güttler, glavni ravnatelj DHMZ-a za RTL.

Dodaje i kako topljenje snijega ne bi trebalo izazvati probleme i moguće poplave.

- Možda budemo u donjim granicama obrane od poplava, ali prognostički materijali sigurno ne ukazuju na alarmantnu situaciju u narednih nekoliko dana. Mi ćemo je dalje pratiti s kolegama iz Hrvatskih voda, a ako bude bilo potrebe, informirat ćemo Civilnu zaštitu i ostala tijela - istaknuo je.

Kaže i kako su trendovi iako nisu dramatični idu u smjeru smanjenja snježnih oborina, otprilike 5 posto svakih 10 godina što se odrazilo i na sezone skijanja na Sljemenu.

- Kao i u ostatku Europe, skraćuje se sezona skijanja na susjednim planinama i gorju, a to je zbog kombinacije dva efekta – često nedostatka oborina, a onda i visokih temperatura, koji su ključni faktor koji onemogućuje korištenje možda umjetnog snijega kao zamjenske tehnologije. Nije da će sezona skijanja u Hrvatskoj i susjednim zemljama nestati u narednim desetljećima, ali vidimo sve teže uvjete za takav turizam. Kao u ostatku Hrvatske i jugoistočnih Alpa, imamo smanjenje količine i visine snijega. Može nam se dogoditi da ove zime padne najviši snijeg ikad izmjereni, ali s klimatskim promjenama to je sve manje vjerojatno - objašnjava Güttler.

Govoreći o prognozi za siječanj rekao je kako sezonske prognoze za nekoliko mjeseci unaprijed idu u smjeru toplijeg razdoblja od prosjeka, ali kod sezonskih prognoza treba biti oprezan.

- I u takvim velikim razdobljima mogu se umetnuti kraći hladni prodori. Sljedećih tjedan dana do četvrtka visoke su temperature na području cijele Hrvatske, otapanje snijega i nove oborine očekuju se krajem ovog tjedna. Za sada ništa dramatično - rekao je.

Dodaje kako će se nastaviti zagrijavanje u svim sezonama, nešto više ljeti, kad je puno kritičnije jer s manje oborina rastu opasnosti od požara.

- Zime se u Hrvatskoj i ostatku Europe također zagrijavaju – otprilike trećinu stupnja svakih desetak godina smo topliji. Mogući su prodori hladnog zraka. Vrlo često, vegetacija koja je dugo, po nekoliko tjedana, izložena visokim temperaturama, a onda je prekine hladni brzi prodor zraka, može uništiti cvjetanje i bilje. U svijetu koji se zagrijava, gdje su zime sve toplije, s tim hladnim prodorima može se uništiti dosta vegetacije - kaže.