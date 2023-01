Šef ginekologije o ženi koja je rodila mrtvo dijete na trajektu: 'Odradili smo sve po proceduri'

O strašnom sučaju s Brača gdje je trudnica izgubila bebu nakon što je satima čekala hitni prijevoz iz Supetra za Split da bi je iz splitske bolnice poslali doma s tabletama za odbacivanje ploda pa je rodila mrtvo dijete na trajektu, razgovarali smo spredstojnikom Klinike za ženske bolesti i porode, izv. prof. dr. sc. Markom Draženom Mimicom, koji tvrdi da je sve odrađeno regularno.

- Prema mojim saznanjima od kolega, riječ je o pacijentici koja je imala trudnoću od tri mjeseca, i plod po dolasku k nama više nije bio živ. Nije bio hitan slučaj. U našoj je dnevnoj bolnici pacijentica obrađena, napravljene su sve uobičajene pretrage, i postupak u takvim slučajevima - tabletama se izaziva pobačaj, a tablete se daju u dva navrata. Prvi se dan daju samo pripremne tablete koje ne izazivaju pobačaj, i pacijentice se, ako je sve u redu, puštaju kući. Za dva dana pacijentice opet dolaze u bolnicu, i tad dobivaju tablete za izazivanje pobačaja, pojašnjava dr. Mimica.

Znači, uvijek se pacijentice pusti kući odmah nakon prve ture tableta, pitamo ga.

- Da, ako je sve u redu, da. U ovom je slučaju bilo sve u redu.

Ali pacijentici s Brača pobačaj se ipak dogodio već nakon prve ture tableta koje je dobila, napominjemo.

- Pretpostavljam da se pobačaj nije dogodio zbog tableta, jer one ne izazivaju pobačaj, već je moguće da bi se pobačaj ionako dogodio, to je teoretski moguće. To nisu one tablete koje izazivaju trudove. Kad prima te, druge tablete, pacijentica ostaje u bolnici, kaže predstojnik. Znači, sve je odrađeno regularno, pitamo ga. Potvrđuje da s medicinske strane jest. Dodaje kako je "nezgodna situacija što pacijentica dolazi s Brača". Nije li baš zato onda trebala biti zadržana, pitamo ga.

- S pacijenticom se to iskomunicira i objasni te se donese zajednička odluka hoće li ići kući ili ne. Očito se nije sve moglo predvidjeti. Rutinski takve pacijentice ne ostavljamo u bolnici, to napravimo samo onda kad očekujemo da bi se nešto moglo događati. Ne znam je li liječnik znao da je žena s Brača, jesu li to iskomunicirali međusobno, kaže ginekolog.

Na pitanje da li bi, moguće, plod bio spašen da je žena u KBC Split s Brača dovezena ranije, odgovara kako je plod po njenom dolasku već bio mrtav, i puno prije.

Dr. Mimica ne zna kako je pacijentica trenutačno, provjerit će, kaže.

Beroš: Odlučit ćemo o slanju inspekcije

Informirani smo o događaju te smo u tijeku prikupljanja svih relevantnih informacija od svih uključenih zdravstvenih institucija te ćemo po dobivanju istih u najkraćem periodu odlučiti o proceduri koja uključuje upućivanje zdravstveno-inspekcijskog nadzora u zdravstvene ustanove u kojoj je pacijentici pružena zdravstvena skrb, rekao nam je ministar Vili Beroš.

POGLEDAJTE VIDEO:

Najčitaniji članci