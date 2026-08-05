Šef Hrvatskih voda: Dvije rijeke u Hrvatskoj će presušiti. HŽ zbog vrućina pojačao nadzor

PRIJETI SUŠA

Nakon otoka Krka, grada Zadra, Istre, i dijelovi zapadne Slavonije zbog suše imaju problem s opskrbom pitkom vodom. Zbog pada vodostaja na izvorištima, problema imaju u Daruvaru i tri okolne općine. Kapacitet je trenutačno smanjen za oko 20 posto. Građani su pozvani da racionalno troše vodu kako se ne bi ugrozila stabilnost opskrbe.

Glavni direktor Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem komentirao je za RTL situaciju.

- Naše vodočuvarske službe i inženjeri učestalo obilaze teren s obzirom na sušu i njihova je procjena da će u nekoliko dana rijeka Orljava na području grada Požege presušiti. Sličan scenarij očekuje rijeku Plitvicu kod Varaždina. Eventualno bi ih neka veća količina oborina mogla prihraniti, ali to se neće dogoditi, s obzirom na to prognoze ne govore da će u idućih pet dana biti obilnijih oborina - govori Đuroković.

- Isto tako, rušimo rekorde. Danas je ponovno srušen rekord Dunava, sada je povijesni minimum u Dunavu Batini -147 cm, što je 20 cm niže u odnosu na onaj iz 1909. I Rijeka Drava srušila je također za 20 cm rekord, a osobitost je da za Dravu u Osijeku postoje mjerenja stara gotovo 200 godina, zato što je vodomjerna stanica osnovana 1827. Povijesni podaci pokazuju da nikad nismo imali niže vodostaje na Dravi i Dunava - dodaje.

Objašnjava kakve to poteškoće uzrokuje: "Prije svega, plovidba komercijalnim brodovima praktično je nemoguća od Osijeka. Za Dunav znate da se roba pretovara, da se prevozi puno manje tereta. Postoje opasna mjesta i moguće su havarije. Rijeka Drava toliko je niska da ribnjaci u Donjem Miholjcu svojim vodozahvatom ne mogu ni dohvatiti vodu iz Drave i ubacivati ju u područje ribnjaka. Slično je da je rijeka Vučica, kao manja rijeka koja napaja vodom ribnjake Grudnjak pored Orahovice također toliko mala da ne može prehraniti ribnjačarske površine. Zbog 37 ili 38 stupnjeva, nekoliko cm vodenog stupca isparava svakog dana, tako da je otežana i ribnjačarska proizvodnja.

Osvrnuo se i na probleme s vodoopskrbom.

- Dobro je da da isporučitelji vodnih usluga ipak upozoravaju građane da treba vodu u ovim trenucima koristiti racionalnije. Na kontinentu je situacija puno povoljnija i ne očekujemo veće probleme, osim gdje je navedeno od isporučitelja da treba biti racionalnije - kaže Đuroković.

- Problemi su mogući na području Dalmacije gdje imamo veliki broj turista. Moguće je da će se širi, s obzirom na to da kiše nema na vidiku, riješ je o krškim vodonosnicima, ponegdje se smanje izdašnosti izvora. Imamo određene i relativno velike gubitke u cijevima od 50 posto, tako da na području Zadra, Biograda i Benkovca padaju tlakovi u mrežu i oni koji su na višim pozicijama imaju problema s vodoopskrbom u tim trenucima - zaključuje direktor.