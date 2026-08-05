Dugotrajni toplinski val i visoke temperature utječu na organizaciju radova na željezničkoj infrastrukturi, a zbog mogućih deformacija tračnica zahtijevaju pojačan nadzor stanja pruga kako bi se očuvala sigurnost željezničkog prometa
Šef Hrvatskih voda: Dvije rijeke u Hrvatskoj će presušiti. HŽ zbog vrućina pojačao nadzor
Nakon otoka Krka, grada Zadra, Istre, i dijelovi zapadne Slavonije zbog suše imaju problem s opskrbom pitkom vodom. Zbog pada vodostaja na izvorištima, problema imaju u Daruvaru i tri okolne općine. Kapacitet je trenutačno smanjen za oko 20 posto. Građani su pozvani da racionalno troše vodu kako se ne bi ugrozila stabilnost opskrbe.
Glavni direktor Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem komentirao je za RTL situaciju.
- Naše vodočuvarske službe i inženjeri učestalo obilaze teren s obzirom na sušu i njihova je procjena da će u nekoliko dana rijeka Orljava na području grada Požege presušiti. Sličan scenarij očekuje rijeku Plitvicu kod Varaždina. Eventualno bi ih neka veća količina oborina mogla prihraniti, ali to se neće dogoditi, s obzirom na to prognoze ne govore da će u idućih pet dana biti obilnijih oborina - govori Đuroković.
- Isto tako, rušimo rekorde. Danas je ponovno srušen rekord Dunava, sada je povijesni minimum u Dunavu Batini -147 cm, što je 20 cm niže u odnosu na onaj iz 1909. I Rijeka Drava srušila je također za 20 cm rekord, a osobitost je da za Dravu u Osijeku postoje mjerenja stara gotovo 200 godina, zato što je vodomjerna stanica osnovana 1827. Povijesni podaci pokazuju da nikad nismo imali niže vodostaje na Dravi i Dunava - dodaje.
Objašnjava kakve to poteškoće uzrokuje: "Prije svega, plovidba komercijalnim brodovima praktično je nemoguća od Osijeka. Za Dunav znate da se roba pretovara, da se prevozi puno manje tereta. Postoje opasna mjesta i moguće su havarije. Rijeka Drava toliko je niska da ribnjaci u Donjem Miholjcu svojim vodozahvatom ne mogu ni dohvatiti vodu iz Drave i ubacivati ju u područje ribnjaka. Slično je da je rijeka Vučica, kao manja rijeka koja napaja vodom ribnjake Grudnjak pored Orahovice također toliko mala da ne može prehraniti ribnjačarske površine. Zbog 37 ili 38 stupnjeva, nekoliko cm vodenog stupca isparava svakog dana, tako da je otežana i ribnjačarska proizvodnja.
Osvrnuo se i na probleme s vodoopskrbom.
- Dobro je da da isporučitelji vodnih usluga ipak upozoravaju građane da treba vodu u ovim trenucima koristiti racionalnije. Na kontinentu je situacija puno povoljnija i ne očekujemo veće probleme, osim gdje je navedeno od isporučitelja da treba biti racionalnije - kaže Đuroković.
- Problemi su mogući na području Dalmacije gdje imamo veliki broj turista. Moguće je da će se širi, s obzirom na to da kiše nema na vidiku, riješ je o krškim vodonosnicima, ponegdje se smanje izdašnosti izvora. Imamo određene i relativno velike gubitke u cijevima od 50 posto, tako da na području Zadra, Biograda i Benkovca padaju tlakovi u mrežu i oni koji su na višim pozicijama imaju problema s vodoopskrbom u tim trenucima - zaključuje direktor.
Dugotrajni toplinski val i visoke temperature utječu na organizaciju radova na željezničkoj infrastrukturi, a zbog mogućih deformacija tračnica zahtijevaju pojačan nadzor stanja pruga kako bi se očuvala sigurnost željezničkog prometa, poručili su iz HŽ Infrastrukture za Hinu. Navode da se radovi na izgradnji novih i obnovi postojećih kolosijeka tijekom ljetnih vrućina prilagođavaju vremenskim uvjetima, prije svega radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika te očuvanja kvalitete izvedenih radova.
Prema potrebi, fizički zahtjevniji poslovi izvode se u dijelovima dana kada su temperature niže, dok se kod ugradnje tračnica posebna pozornost posvećuje temperaturi tračnica tijekom zavarivanja i ugradnje, u skladu s internim pravilnicima i tehničkim specifikacijama.
Iz HŽ Infrastrukturi objašnjavaju kako su tračnice izrađene od čelika koji se pri zagrijavanju toplinski širi. Budući da su suvremene tračnice uglavnom kontinuirano zavarene, toplinsko širenje stvara znatna unutarnja naprezanja, a u kombinaciji s drugim nepovoljnim čimbenicima u iznimnim slučajevima može doći do deformacije kolosijeka.
Zbog toga se tijekom razdoblja ekstremnih temperatura provodi pojačan nadzor stanja pruga. Ako se uoči bilo kakva nepravilnost, odmah se uvode sigurnosne mjere, najčešće privremeno ograničenje brzine ili zatvaranje kolosijeka do otklanjanja nedostatka.
U HŽ Infrastrukturi ističu da ne postoji jedna granična temperatura pri kojoj dolazi do deformacije tračnica. Iako se tračnice šire pri svakom porastu temperature, deformacija ovisi o kombinaciji temperature i tehničkog stanja kolosijeka.
Dodaju da se tračnice ugrađuju pri neutralnoj temperaturi propisanoj internim pravilnicima, no tijekom ljetnih vrućina temperatura same tračnice na izravnom suncu može biti znatno viša od temperature zraka te prelaziti 60 Celzijevih stupnjeva, čime raste rizik od deformacija ako postoje i drugi nepovoljni čimbenici.
Na upit o dionicama na kojima su tijekom aktualnog toplinskog vala zabilježene deformacije kolosijeka, iz HŽ Infrastrukture odgovaraju da se takve pojave mogu dogoditi na bilo kojoj pruzi, ali su češće na dionicama koje u posljednje vrijeme nisu bile obuhvaćene modernizacijom. Pritom nisu izdvojili nova žarišta problema.
Privremena ograničenja brzine, koja se uvode kada se procijeni da bi visoke temperature mogle utjecati na stanje kolosijeka ili kada se uoče nepravilnosti, mogu uzrokovati kašnjenja vlakova. U HŽ Infrastrukturi naglašavaju kako je riječ o standardnoj preventivnoj sigurnosnoj mjeri te ističu da sigurnost putnika i tereta uvijek ima apsolutni prioritet.