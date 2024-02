Šef KBC-a Zagreb: 'Liječnicima nikad nije bilo bolje. Početnik dobije oko 1800 eura plaće'

Nemam sve tablice u glavi. Svima će plaće biti veće, mogu reći okvirno, za mladog liječnika početnika to bi bilo oko 1800 eura mjesečno, bez prekovremenih sati. A za kolegu koji ima radnog staža plaća može narasti i do 2980 eura, rekao je u razgovoru za Dnevnik Nove TV Ante Ćorušić, šef KBC-a Zagreb.

On smatra kako neće biti štrajka liječnika. Vjeruje kako liječnicima dugo nije bilo ovako dobro.

- U mlađim danima bili smo sretni da smo dobili specijalizaciju. Mislim da će se uspjeti postići dogovor resornog ministra i sindikata. Plaće liječnika, ali i svih zdravstvenih djelatnika u posljednjih osam godina narasle su gotovo za 90, 100 posto - istaknuo je.

'Beroš radi najbolje što može'

Upitan je vodi li ministar Beroš dobro zdravstveni sustav.

- Vodi li ga dobro ili ne, to ne mogu dobro procijeniti, vjerujem da radi najbolje što može za ove okolnosti. Nadam se da do štrajka neće doći. Plaće rastu svima. Ovo je jedina Vlada koja je uvela sustav plaćanja u javnom sektoru - kazao je Ćorušić.

Osvrnuo se i na odlazak liječnika u privatne poliklinike.

- To je rak-rana hrvatskog zdravstva. Imali smo odljev liječnika iz Hrvatske. Krivi su za to možda oni koji su vodili sustav zdravstva posljednjih 30 godina. Mislim da se moglo i bolje, ali sad imamo to što imamo. Ne možemo izjednačiti sustav javnog zdravstva sa sustavom privatnog zdravstva. Nama svaka donacija ulazi u trošak, njima zaista ulazi kao poklon. Nitko ne brani HZZO-u da ako nestane usluge u javnom zdravstvu, da onda to prebaci privatnicima, ali to mora biti transparentno, ista cijena usluge - poručio je.