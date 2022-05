Šef Klinike za tumore: 'Probao sam zaustaviti kupnju uređaja od 9 milijuna kn, nisam uspio'

Profesor Mladen Stanec (voditelj onkoplastične kirurgije) rekao mi je da je cijena uređaja za intraoperativno zračenje devet milijuna kuna bez PDV-a, i to sam stavio u zamolbu prema upravi bolnice. To je bila okvirna cijena u zamolbi. Isto tako sam prije toga pisao razne molbe za obnovu opreme. Tako sam napisao zamolbe za novi kolonoskop jer nam je postojeći star 20 godina, pisao sam i zamolbu za uređaj za simuliranje zračenja - CT simulator jer nam je ovaj star 17 godina. Pisali smo i molbe za uređaje za zračenje, anesteziološke aparate. To je dio moga posla, sve te molbe šaljem prema upravi, tako sam i za ovaj uređaj. No za ovaj uređaj za intraoperativno zračenje sam dobio neslužbenu informaciju da je Ministarstvo voljno kupiti taj aparat. Kako je profesor Stanec bio u kontaktu sa Zeissom, jer je prije nekoliko godina bio na njihovoj edukaciji u Austriji, tako sam dobio tu cijenu u trenu kad sam pisao molbu. Ove druge uređaje koje sam prije tražio nisu nabavljeni. Nama od potresa curi krov, još se nije popravio, sad ide neki natječaj, ispričao je za 24sata dr. Ivan Milas, predstojnik Klinike za tumore, za koju je nabavljen uređaj za intraoperativno zračenje koji je preplaćen za 5,9 milijuna kuna.