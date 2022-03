Šef NATO-a o zagrebačkom dronu: Dron nije bio naoružan, ostao je bez goriva i srušio se

Šef NATO-a Jens Stoltenberg je u utorak održao konferenciju za novinare. Komentirao je i pad drona u Zagrebu. Rekao je kako prema njihovim saznanjima to nije bio vojni napad nego da je riječ o nesreći.

- Razgovarao sa s premijerom Plenkovićem u utvrdili smo činjenice. Dron nije bio naoružan, ostao je bez goriva i srušio se. To znamo zasad, a uskoro bi trebali imati više informacija. Važno je shvatiti da je dron bio praćen i u tome je sudjelovalo više saveznica. Kada one razmijene sve informacije, vidjet ćemo što se točno dogodilo - odgovorio je šef NATO-a na pitanje novinara Jutarnjeg lista koji je pitao kako je moguće da je dron došao sve do Hrvatske te kako komentira činjenicu da su Plenković i Banožić rekli da je u dronu bilo oružje.

Rekao je i kako je sličan incident bio u nedjelju u Rumunjskoj. Dodao je kako se i taj slučaj istražuje.

Naglasio je kako NATO mora biti spreman odgovoriti i spriječiti takve incidente.

>>> Uskoro više...