Šef obavještajne službe negirao krivicu za zloporabu položaja

Ravnatelj Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine (OSA) Osman Mehmedagić na Sudu BiH izjasnio kao se ne osjeća krivim po optužnici koja ga tereti za zloporabu službenog položaja i ovlasti

<p>"Ovaj slučaj sada ide sucu koji će zakazati početak glavne rasprave, a koliko će postupak trajati to nitko ne može reći", kazala je novinarima Mehmedagićeva odvjetnica Senka Nožica pojašnjavajući kako u uvjetima pandemije sva suđenja traju duže nego u uobičajenim okolnostima.</p><p>Mehmedagić i njegov suradnik <strong>Muhamed Pekić</strong>, za kojega mediji navode da je šef odjela za kibernetičku sigurnost u OSA-i, optuženi su da su zlorabili službeni položaj jer su protuzakonito došli u posjed snimke iz jedne od poslovnica pošte u Sarajevu, u nastojanju da otkriju tko je protiv sadašnjeg ravnatelja OSA-e podnio anonimnu kaznenu prijavu.</p><p><strong>Osman Mehmedagić</strong> je Pekiću naložio da tu snimku traži od ravnatelja BH pošte neutemeljeno se pritom pozivajući na ovlasti OSA-e u zaštiti nacionalne sigurnosti.</p><p>Sporna je snimka, za koju Tužiteljstvo BiH tvrdi da je pribavljena protuzakonito, dospjela i do medija u očevidnom pokušaju Mehmedagićeva obračuna s osobama koje smatra inicijatorima podnošenja anonimne kaznene prijave. </p><p>Pekić se pred sudom BiH u srijedu također izjasnio kako se ne osjeća krivim po optužnici.</p><p>Odvjetnica Nožica kazala je kako je strategija obrane potpuno jasna jer je, kako tvrdi, Mehmedagić potpuno nedužan. "Stojimo pri tome da je ovaj proces politički motiviran", kazala je Nožica odbijajući pojasniti tu tvrdnju.</p><p>Mehmedagić slovi za osobu blisku predsjedniku Stranka demokratske akcije (SDA) Bakiru Izetbegoviću, uz čiju je potporu dobio petogodišnji mandat za vođenje OSA-e, koji je istekao ove godine. Mehmedagić se prijavio za još jedan mandat, no ispostavilo se kako ne može dokazati posjedovanje važeće fakultetske diplome pa je njegovo novo imenovanje, unatoč tome što i dalje ima otvorenu potporu SDA, za sada blokirano.</p><p>Slučaj Mehedagićeve diplome Tužiteljstvo BiH još istražuje.</p>