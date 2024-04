Šef riječkog HDZ-a iznajmljuje stan kojeg nema u imovinskoj: 'Ma nije moj, to pomažem ocu'

PLUS+

NEOBIČNI SLUČAJ PLUS+

Josip Ostrogović je član uprave državne tvrtke, a HDZ ga je stavio visoko na izbornu listu za Sabor. Obitelj je zadnjih godina došla do nekoliko stanova u Rijeci, a on kaže: To je sve od roditeljskog bavljenja turizmom...