Šef stožera predsjednice: 'Neki potezi ni meni nisu bili jasni...'

Ivan Anušić gostovao je u emisiji Osječke TV 'Karte na stol' kod Gorana Flaudera te odmah na početku rekao kako bi mu za sve što se događalo u izbornoj procesu trebala emisija od nekoliko sati, ali 'on će pokušati skratiti'.

- Ako gledamo sve ono što se događalo u izborima i oko Kolinde Grabar-Kitarović, prvo moramo reći da je kao predsjednica koja je branila mandat bila u težoj poziciji nego izazivači. Morala je, naravno, braniti sve ono što se događalo u proteklih pet godina, objašnjavati neke poteze - vi kad radite, uvijek napravite nešto što nije po volji svima. To je bio prvi otežavajući faktor u njenoj kampanji, objasnio je Anušić.

Pogledajte video:

- Drugi otežavajući faktor bio je taj da dio stranke nije bio zainteresiran da sudjeluje proaktivno i da pomogne u kampanji Kolinde Grabar Kitarović - to je bilo vidljivo na samom početku. To sam vidio obilazeći teren po cijeloj Hrvatskoj i bilo je jasno i nedvojbeno da će određeni ljudi, ajmo to tako reći, povući ručnu. Ti su ljudi bili nevidljivi u prvom krugu, njih niste vidjeli, rekao je Anušić i dodao da su neki ljudi iz HDZ-a namjerno štetili kampanji.

- Vjetar u leđa predsjednici svakako nisu bile ni stvari koje su se dogodile, stavimo ih pod navodnike - gafovi, i nekakvi potezi koji su i meni bili teško objašnjivi i nerazumljivi. Tu govorimo o prekidanju debate, o verbalnom napadu na Milanovića...

- Dogodilo se što se dogodilo. Ja ću ovdje biti vrlo, vrlo izravan - Kolinda Grabar-Kitarović je napravila čudo u prvom krugu u tome da je uopće uspjela ući u drugi krug. Kad sam izanalizirao sve što se događalo, i medijsku scenu i platformu, logistiku, infrastrukturu i sve ono što je imao njen protukandidat, u ovom slučaju govorimo o Miroslavu Škori, i borbi za i to biračko tijelo... Čudo je da je ona uopće ušla u drugi krug.

Ivan Anušić rekao je da je shvatio da će Kolinda Grabar Kitarović izgubiti izbore 5. siječnja u podne, kad su izašle prve informacije o izlaznosti. Naime, u gradu Zagrebu, u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Međimurskoj županiji izlaznost je bila dva posto veća nego u prvom krugu.

- Tad sam znao da je mobilizirano biračko tijelo koje neće dati glas Kolindi Grabar-Kitarović, objasnio je.

Kao dva ključna problema u drugom krugu naveo je prekidanje debate na RTL-u gdje je savjetnica ušla u režiju i pokušala ubrzati završetak debate te verbalni napad njenog drugog savjetnika, Tomislava Madžara, na Zorana Milanovića nakon sučeljavanja na HRT-u.