Šef ukrajinske tajne službe: 'Do kraja godine će rat završiti, a Putin? On je smrtno bolestan'

Prijelomna točka bit će u drugom dijelu kolovoza. Većina aktivnih borbi završit će se do kraja ove godine. Kao rezultat toga obnovit ćemo ukrajinsku moć na svim našim teritorijima koje smo izgubili, uključujući Donbas i Krim, rekao je šef ukrajinske vojne obavještajne službe Kirilo Budanov, javlja Sky News.

On je dao optimistično predviđanje oko kraja rata s Rusijom. Vjeruje kako sve dobro napreduje i da će doći do prekretnice do sredine kolovoza i završiti do kraja godine.

Budanov je rekao kako je u u Rusiji u tijeku državni udar za smjenu Vladimira Putina te da on boluje od raka. Smatra kako se ruska taktika od početka rata nije promijenila te da trpe velike gubitke.

>>Više o događajima iz Ukrajine pročitajte ovdje<<

- Znamo sve o našem neprijatelju. Znamo za njihove planove u trenutku kada ih naprave - rekao je i dodao:

- Europa vidi Rusiju kao veliku prijetnju. Oni se boje njezine agresije. Borimo se protiv Rusije osam godina i možemo reći da je priča o moćnoj ruskoj vojsci mit. To je horda ljudi s oružjem - zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Najčitaniji članci