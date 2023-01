Šef ukrajinskih obavještajaca: Putin umire, nadam se što prije. Siguran sam kako ima rak...

Šef ukrajinske vojno-obavještajne službe Kiril Budanov u intervjuu za ABC govorio je o ukrajinskim planovima za 2023. godinu, a osvrnuo se i na zdravstveno stanje ruskog predsjednika Vladimira Putina, javlja ukrajinska Pravda.

- On je bolestan već dulje vrijeme. Siguran sam kako ima rak. Mislim da će umrijeti brzo, nadam se vrlo brzo - rekao je Budanov i nastavio:

- To nije mišljenje, mi to znamo, od ljudi, od izvora. Dobili smo to od izvora bliskih Putinu.

Rekao je i kako misli da će Putin umrijeti nakon ukrajinske pobjede u ratu:

Foto: SPUTNIK/REUTERS

- Rat mora završiti prije njegove smrti. Pobijedit ćemo u 2023. godini. Ljudi se ne bi trebali bojati promjene vlasti u Rusiji, to će biti dobro za sve - veli Budanov.

Iako nije htio ulaziti u detalje, otkrio je i kako ukrajinsku ofenzivu možemo očekivati brzo... Najteže borbe očekuje u ožujku.

- Tad ćemo vidjeti više oslobađanja teritorija i konačne poraze Rusije. To će se dogoditi po cijeloj Ukrajini, od Krima do Donbasa. Naš cilj, kojeg ćemo ostvariti, je povratak granica iz 1991. godine - kaže Budanov.

Nije isključio udare na ruski teritorij, štoviše, kazao je da će napadi ići 'dublje i dublje' u ruski teritorij. Nije precizirao tko stoji iza napada, Ukrajina ili netko drugi...

- Tko je te napade izveo, komentirat ću nakon rata - dodao je.

