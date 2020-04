Šef UN-a upozorava: Obiteljsko nasilje zastrašujuće je poraslo!

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u nedjelju je u video poruci upozorio na 'zastrašujući globalni porast' obiteljskog nasilja u krizi koronavirusa i pozvao vlade da ulože veće napore da spriječe nasilje nad ženama.

- Znamo da su izolacije i karantene nužne za suzbijanje Covida-19. No, one mogu biti zamka ženama s nasilnim partnerima - objavio je Guterres na Twitteru.

- Mnoge žene i djevojčice najviše su ugrožene ondje gdje bi trebale biti najsigurnije. U vlastitim domovima.

Peace is not just the absence of war. Many women under lockdown for #COVID19 face violence where they should be safest: in their own homes.



Today I appeal for peace in homes around the world.



I urge all governments to put women’s safety first as they respond to the pandemic. pic.twitter.com/PjDUTrMb9v