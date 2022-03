Šef zagrebačkog SDP-a o paktu s Možemo!: Teško ovako može dalje, želimo jasniju suradnju...

Pred zagrebačkim SDP-om i Možemo! revizija je koalicijskog sporazuma, kojim je propisano da se on vrednuje svakih godinu dana. SDP je još u veljači o svojim namjerama upoznao partnera, a vjeruju da će proces biti završen do kraja lipnja, kad se navršava godina suradnje i potpisanog dokumenta kojim je dogovorena većina u zagrebačkoj skupštini. Nije tajna da zagrebački SDP nije u potpunosti zadovoljan suradnjom u Zagrebu, na skupštinskoj i nižim razinama, u mjesnim odborima i gradskim četvrtima. U dvije gradske četvrti, gdje SDP drži većinu, suradnja je dobra, a u većini drugih ta suradnja razmjerno loše izgleda, odnosno u velikoj se mjeri ignoriraju SDP-ovi zastupnici. Iako su potpisanim sporazumom partneri na razini zagrebačke vlasti, u praksi to baš i ne funkcionira tako. Tako su, primjerice, iz novina doznali o otkazima koji se spremaju u Zagrebačkom holdingu.

