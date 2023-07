Šefica DHMZ-a o superćelijskim olujama: 'Vrijeme se stabilizira, ali i dalje može biti pljuskova'

Moramo znati što su prognoze, to su predviđanja vremena i ne znači da će se ono stvarno dogoditi. Bilo je situacija da izdamo crveni alarm, a da se ništa nije dogodilo. No kada vidimo da postoji opasnost bolje je izdati upozorenje nego ne upozoriti pa da dođe do problema. Sva ta komunikacija je usklađena sa susjednim zemljama, rekla je u razgovoru za N1 ravnateljica DHMZ-a, Branka Ivančan Picek.

Ona je prokomentirala sve jača nevremena u Hrvatskoj te temperaturna odstupanja. Kazala je kako je meteoalarm uveden 2009. godine.

- Izdaju se na različite vremenske nepogode, od toplinskih i hladnih valova do velikih količina kiše. Različiti su stupnjevi – žuto, narančasta i crvena. Crveni alarm je nepogodna i poruka čuvajte se i zaštitite se - kazala je.

Istaknula je kako su sve prognoze upućivale na velika nevremena te da su njihova upozorenja bila pokrivena podacima.

- Upozorenja treba shvaćati ozbiljno jer niti jedno nije izdano, a da nema elemenata zašto je to napravljeno - rekla je.

Osvrnula se i na sustav SRUUK koji nije poslao upozorenje uoči oluje.

- Prst na gumbu drži Ravnateljstvo civilne zaštite. Tu su upozorenje za poplave, požare, ali i nevremena. DHMZ će donositi odluku o potrebi da se stanovništvo upozori SMS porukama na određeno opasno vremensko stanje. Odluku donosi prognostička služba, no bit će i jedan naš mali stožer, a konačnu odluku donosi ravnatelj DHMZ-a. To bi trebalo profunkcionirati u kolovozu - otkrila je.

Za kraj je prokomentirala i superćelijske oluje.

- Vrijeme se stabilizira, ali do nedjelje može biti lokalnih i grmljavinskih pljuskova, ali ne onakve kakve su bile u prošlom tjednu. Naše sezonske prognoze pokazuju za lipanj, srpanj i kolovoz da će ljeto biti toplije od prosjeka. Prognoze su pokazivale nestabilan lipanj i srpanj, što se i obistinilo. S velikom vjerojatnošću bih rekla da nam kolovoz nosi toplo vrijeme i nastavak ljeta te manja mogućnost nestabilnog vremena - rekla je ravnateljica.