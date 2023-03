Šefica Zračne luke: U Puli se očekuju predstavnici Agencije za istraživanje avionskih nesreća

Pulska Zračna luka do daljnjeg je zatvorena, službena postupanja su u tijeku, a očekuje se dolazak predstavnika Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća, potvrdila je u petak, nakon zrakoplovne nesreće u kojoj su dvoje stranih državljana poginulo, direktorica Nina Vojnić Žagar.

"Ovo je prva zrakoplovna nesreća u Zračnoj luci Pula u kojoj su nažalost život izgubile dvije osobe. Radi se o stranim državljanima", izjavila je novinarima direktorica Zračne luke nakon nesreće do koje je došlo prilikom polijetanja malog zrakoplova.

Službena postupanja koja provode nadležne službe u u tijeku, a javnost će, kazala je, biti pravodobno izvještena o saznanjima čim nove informacije budu dostupne.

"O uzrocima nesreće u ovom trenutku ne mogu govoriti, jer se još ne znaju, no Agencija za istraživanje zrakoplovnih nesreća je nadležna za to i očekujemo dolazak njenih predstavnika. Zračni promet je obustavljen i Zračna je luka do daljnjega za sav promet zatvorena. Organizirani su transferi autobusom i ostali putnici su još ovdje i čekaju svoj transfer", kazala je Vojnić Žagar.

U međuvremenu istarski župan Boris Miletić je u kratkom priopćenju izrazio sućut obiteljima poginulih u padu aviona.

Lokalni mediji nagađaju da se radi o modelu aviona "Virus pipistrel" slovenske proizvodnje, dvosjedu s jednim motorom koji se prodaje kao ultralaki i laki sportski avion.

