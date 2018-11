Šeiče Katara, daj nas kupi: Ima palače, jahte, limuzine...

Njegovo osobno bogatstvo procjenjuje se na vrtoglavih 2,5 milijardi dolara, posljednjih pet godina prvi je čovjek Katara. Ima tri žene i dvanaestero djece. On je katarski šeik Tamim bin Hamad Al Thani, a u ponedjeljak je stigao u Lijepu Našu.

Tamim je osmi emir Katara, a na čelo te države došao je 2013., sa samo 33 godine, nakon što je njegov otac abdicirao. Prije preuzimanja vlasti bio je predsjednik katarskog olimpijskog odbora, zamjenik zapovjednika oružanih snaga te predsjednik organizacijskog odbora za Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru 2022. U ponedjeljak je u Hrvatsku doletio Boeingom 747-8, što je prvi put da je zrakoplov tog tipa sletio u našu zemlju. Nedavno je Tamim takav zrakoplov, čija se vrijednost procjenjuje na oko pola milijarde dolara, darovao turskom predsjedniku Erdoganu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Na putu u Hrvatsku moćnog vladara pratila je kraljevska delegacija u još dva Airbusa. Općepoznato je da Tamim nikad ne putuje sam. Jednom je prilikom u Japan stigao uz svitu s čak deset zrakoplova. Iznimno je ekscentričan i osebujan vladar, a školovao se u Velikoj Britaniji. U mladosti je bio poznat kao buntovnik. Zbog razularena ponašanja punio je naslovnice jer se pijan potukao u londonskom klubu. Velik je zaljubljenik u nogomet i vlasnik francuskog nogometnog kluba Paris Saint-Germain. Oni koji ga poznaju svjedoče kako je konzervativniji vladar od prethodnika, svog oca, šeika Hamada bin Khalifa al-Thanija. Usko je povezan s Muslimanskim bratstvom te pod svaku cijenu želi očuvati nacionalni identitet tradicionalnim islamističkim vrijednostima. Uz to, mnogi kritičari najviše mu zamjeraju ograničavanje ljudskih prava i sloboda. Naime, Tamim je prije četiri godine progurao zakon kojim je vrijeđanje kraljevske obitelji na internetu i društvenim mrežama proglasio kaznenim djelom. Kritičari su taj šeikov potez proglasili golemom preprekom slobodi izražavanja u Kataru.

- Situacija je takva da nije najlošiji na tom području. Ima i puno lošijih, primjerice vladar Saudijske Arabije, ali tu se zemlju nitko ne usudi dirati zbog njenog enormnog bogatstva. Ipak, Hrvatska je puno manja, a i Katar, tako da manje povređuje ljudska prava. No Tamim i Katar nisu baš saveznici za dobar ugled - smatra politički analitičar Žarko Puhovski.

Katarski emir ima tri žene, Jawahir, Anoud i Nooru. Prva žena ujedno mu je rođakinja u drugom koljenu.

Tamimovo bogatstvo gotovo je nevjerojatno. Osim vrtoglave vrijednosti osobne imovine, vlasnik je jedne od najskupljih jahti na svijetu, Al-Lusail, čija je cijena 300 milijuna dolara.

U Hrvatskoj se susreo s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović. Potpisali su osam sporazuma o suradnji na području obrazovanja, obrane, znanosti, sporta i poljoprivrede.

- Do sada od dogovora sa šeicima i sultanima nije bilo ništa, ali to ne znači da ni sad neće biti. On bi simbolično mogao urušiti hrvatski ugled u inozemstvu. Šteta je vjerojatna, a korist malo vjerojatna - kaže Puhovski.

