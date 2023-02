Seizmolog iz EMSC-a: Nije riječ o naknadnom potresu, drugi se dogodio na različitom rasjedu...

Drugi potres koji je danas pogodio Tursku bio je "neobična" pojava izazvana prvim potresom, rekao je seizmolog iz EMSC-a u razgovoru za Sky News.

Podsjetimo, prvi potres je bio magnitude 7,8, a ubrzo je uslijedio i drugi koji je iznosio 7,7 po Richterovoj skali.

Ipak, kod drugog potresa nije riječ o standardnom naknadnom podrhtavanju već o novom snažnom potresu, tumači seizmolog Remy Bossu, šef EMSC-a. Drugi jaki potres dogodio se na potpuno drugom rasjedu od onog prvog koji je Tursku pogodio oko 4.30 ujutro.

- Tradicionalno ono što opažamo je da imamo glavni udar, a zatim imamo naknadne potrese koji slijede duž iste zone loma. Niže su magnitude i prostorno su blizu jedan drugome - objasnio je Bossu.

- Drugi potres bio je gotovo jednako snažan kao prvi udar i na drugom je sustavu rasjeda. Dakle, ako pogledate naknadne potrese... prvi je udar bio duž Istočnog anatolijskog rasjeda – a drugi je na drugom rasjedu. To je potpuno drugačiji sustav. To nije naknadni potres, to je drugi potres kojeg je izazvao onaj prvi. To je neobična pojava i zovemo je slijed potresa - istaknuo je Bossu.

Slično misle i hrvatski stručnjaci.

Profesor Hrvoje Tkalčić namjerno taj potres još ne želi nazvati "naknadnim" jer će oko toga biti još dosta polemike, "s obzirom na to da se prema prvim podacima drugi potres ne nalazi na istom rasjedu kao i prvi".

- Sjevernije je i sasvim sigurno na drugom rasjedu - rekao je Tkalčić za Jutarnji.

