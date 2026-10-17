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Šeks je otvoreno progovorio: Zabranio bih ‘Za dom spremni’!

Piše Hrvoje Zovko,
Čitanje članka: 20 min
Šeks je otvoreno progovorio: Zabranio bih ‘Za dom spremni’!
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
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HDZ-ov veteran u novom broju tjednika Express posve nedvosmisleno objašnjava zašto bi zabranio ustaški pozdrav “Za dom spremni” i zašto bi, da je danas predsjednik Sabora, održao bi povijesnu lekciju zastupnicima!

Vladimir Šeks (83), nekadašnji predsjednik Sabora i godinama vjerojatno najmoćnija politička figura u HDZ-u, u velikom ekskluzivnom intervjuu za Express objašnjava zašto misli da će Andrej Plenković po četvrti put postati hrvatski premijer te zašto će SDP i Možemo! biti “šampioni oporbe”. Šeks bi zabranio ustaški pozdrav “Za dom spremni”, a da je danas predsjednik Sabora, održao bi povijesnu lekciju zastupnicima. Prepričava kako je Branimir Glavaš, koji je ove godine pravomoćno osuđen za ratne zločine, krajem 1990-ih ucjenjivao predsjednika Franju Tuđmana kako bi dobio generalski čin. U intervjuu, među ostalim, Šeks govori i o tome zašto smatra da iza pat pozicije u vezi s izborom troje ustavnih sudaca stoji predsjednik Republike Zoran Milanović.

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Komentari 42
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