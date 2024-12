Selak Raspudić: Krenuli smo bez podrške i bez ijednog eura. Ovo je tek početak, prva od bitaka...

Iz stožera nezavisne kandidatkinje Marije Selak Raspudić poručili su nakon izlaznih anketa, po kojima je osvojila 8,84 posto glasova, kako nisu sasvim zadovoljni rezultatom, ali da je on dobra osnova za nastavak političkog rada. Marija je dva sata kasnije imala 9,16 posto.

- Mi smo sretni, zadovoljni. Zahvalna sam svim ljudima koji su mi dali političko povjerenje. To pokazuje da u Hrvatskoj ima prostora za nešto što je izvan duopola. Mi smo i prvi puta kroz ovu kampanju nešto što je politički centar. Mislim da je to izrazito važno reći. Nisam išla prema onoj kampanji sa snažnim i agresivnim emocijama, s nekakvim skrivenim kartama. Išla sam otvoreno i racionalno prema političkom centru. I on sad ima svoj pravi politički glas - rekla je Marija pa dodala:

Zagreb: Atmosfera u izbornom stožeru Marije Selak Raspudić nakon izlaznih anketa | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

- Ovo je tek početak, to je ona najbitnija poruka. Neke stvari u životu, pogotovo u političkom životu Hrvatske, su procesi. Ne može ništa preko noći, nismo to ni očekivali. Treba vremena da ljudi u Hrvatskoj počnu vjerovati da je alternativa moguća, da prestanu glasati protiv nečega, to je ono na temelju čega je Milanović dobio povjerenje. Krenuli smo čista srca. Dodala je kako je ovo tek prva od bitaka.

- Mi smo stvarno krenuli bez ikakve političke podrške, bez ijednog eura. Još ću iskoristiti ovo obraćanje da se zahvalim gospodinu Budišu. On je čovjek koji nas je prvi podržao, koji je istupio, premda više nije dio politike. Osjetio je intenzitet ove političke priče. Meni je to značilo čitav svemir - zaključila je.