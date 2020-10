Selak Raspudić: 'Obiteljsko je nasilje poraslo za čak 50 posto'

Predsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova Marija Selak Raspudić iz Kluba Mosta upozorila je da je broj kaznenih djela nasilja u obitelji porastao za 50 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine

<p>U povodu nedavnog tragičnog događaja u kojem je policajac usmrtio svoju suprugu i sebe pred očima njihove maloljetne djece <strong>Marija Selak Raspudić </strong>upozorila je na zabrinjavajuće statističke podatke koji se tiču porasta obiteljskog nasilja od travnja do listopada 2020. u odnosu na isto razdoblje lani.</p><p>Kako je kazala na konferenciji za novinare, broj težih slučajeva obiteljskog nasilja koji najčešće završavaju ubojstvom porastao je za čak 50 posto, odnosno, 752 u odnosu na 511.</p><p>"Porast obiteljskog nasilja uzrokovanog trenutnom pandemijom i epidemiološkim mjerama koje je prate prisutan je svugdje u svijetu, a do njega dovode mjere koje ograničavaju kretanje zbog čega su ljudi prisiljeni na duži boravak u vlastitim domovima pa tako i žrtve sa zlostavljačima i gdje se rizično vrijeme povećava", istaknula je Selak Raspudić.</p><p>Povećava se konzumacija alkohola kao odgovor na stres, a stres se pojačava i zbog ekonomske nesigurnosti, pad prihoda i gubitka posla, nemogućnosti pristupa zdravstvenim ustanovama zbog opasnosti od zaraze, izolacije i samoizolacije i nedostatka kontakta s prijateljima i rodbinom koja će prepoznati problem, dodala je, navevši to kao razloge rasta obiteljskog nasilja.</p><h2>'Djelovati preventivno, senzibilizirati i alarmirati javnost'</h2><p>"Dok možemo pratiti pohvalnu brzinu vladine reakcije na napad na vladu, istodobno svjedočimo sporosti i slabosti njezina djelovanja kada su ugroženi građani Republike Hrvatske. Nakon ovog tragičnog čina, a imajući u vidu inozemnu statistiku koja upozorava na povećanje obiteljskog nasilja u vrijeme ove krize, izostala je dovoljno snažna reakcija nadležnih institucija", ocijenila je.</p><p>Zapitala se gdje je Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti zadužena za sprječavanje radikalizacije društva koja bi se fokusirala na problem obiteljskog nasilja i njegovo rješavanje.</p><p>Istaknula je i potrebu osvještavanja širih posljedica pandemije, koje uključuju i porast obiteljskog nasilja na pragu nadolazeće zime i nužnost snažnije društvene reakcije. </p><p>"Potrebno je djelovati preventivno, senzibilizirati i alarmirati javnost, a žrtvama pružiti adekvatnu institucionalnu potporu", kazala je, najavivši za idući tjedan sjednicu odbora kojim predsjeda na temu "Obiteljsko nasilje u doba koronakrize, mogućnosti unapređenja prevencije i zaštite žrtava".</p><p>Smatra da krizni stožer treba ekipirati stručnjacima za mentalno zdravlje, dodatno ulagati u medijsku propagandu kojom će se ukazati na centre, savjetovališta i SOS telefone kojima se žrtve ili potencijalne žrtve mogu obratiti. Predlaže i uspostavu snažnije međuresorne suradnje te zbog različitih, a djelomično i kontradiktornih informacija, prikupljanje podataka nevladinih organizacija koje se bave obiteljskim nasiljem i usporedba sa službenom MUP-ovom statistikom.</p>