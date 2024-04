Selak Raspudić: 'Pobačaj je pravo žene'. Miletić odmah reagirao: 'Krivo se izrazila'

Tijekom medijskog sučeljavanja na N1 uoči izbora, Marija Selak Raspudić (Most) kazala da je pobačaj temeljno pravo žene, što je uznemirilo duhove u stranci čija je kandidatkinja i za novi saziv parlamenta, piše Novi list. O svemu se oglasio i mostovac Marin Miletić na Facebooku gdje su mu postavili pitanje o izjavi Selak Raspudić, a on je svojim odgovorom pokazao da se ne slaže s kolegicom.

- Most je jasno za – život. Objavili smo svoju političku deklaraciju i jasno smo rekli da smo za život. Vrh stranke, Predsjedništvo, naš predsjednik, svi mi tu imamo isti stav. Marija se ovdje pogrešno izrazila, ali neka ona sama to objašnjava - napisao je Miletić.

Ustvrdio je u svojim odgovorima da Selak Raspudić "nije član stranke niti ima ikakvu stranačku funkciju” te da će "narod preferencijalnim glasovima pokazati što misli o svakome od nas".

Marija Selak Raspudić za Novi list je potom poručila da je njezino stajalište o kompleksnoj temi pobačaja poznato otkad je ušla u javni prostor.

- Neću ja kolegama iz Mosta govoriti što bi oni trebali misliti ili im zamjerati zbog načina na koji se javno izražavaju. U toj debati na koju se kolega referira, postavljeno mi je jedno vrlo nespretno formulirano blic pitanje, na koje smo mogli odgovoriti samo s da ili ne. Sjećam se da se spominjalo i to je li pobačaj odluka žene, a moj je stav da jest.

- Biološka je to činjenica s obzirom na to da je dijete ovisno o majci, ali jasno je i da ja smatram da život uvijek treba štititi. Društvo mora stvoriti sve preduvjete kako do pobačaja ne bi dolazilo i nadam se da ćemo dugoročno pobačaj nadići kao takav - navodi Selak Raspudić.