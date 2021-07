U Okrugu Gornjem u uvali Bočić jedan je stanovnik iz svoje kuće, putem cijevi koja izlazi iz zida njegove okućnice na put do plaže ispustio fekalije iz svoje septičke jame.

U trenutku kada se mjestom proširio smrad, a fekalna voda zalila kupače na obližnjoj plaži, pozvana je i policija. Incident se dogodio u subotu oko 18 sati.

- Prije sat vremena jedan je čovjek koji ima kuću u prvom redu do mora otvorio svoju septičku jamu te su iz iste fekalije otišle na plažu i u more. To je bio nevjerojatan događaj, na plaži je bilo ljudi, djece, bilo je kupača, sve fekalije išle su prema njima i njihovim stvarima. Na kraju je sve završilo u moru. Pola vale nam je bilo onečišćeno - ispričao je jedan mještanin za Dalmaciju Danas.