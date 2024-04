Servalica Miša uživa u Slavoniji, a dobila je i vučje društvo: 'Ovo je njoj kao hotel, puni pansion'

Miša, afrički serval je divlja životinja stvorena da lovi u afričkim savanama. Miša je predebela, mislim da su je hranili nečim što nije primjereno njoj, bit će to sigurno pelet. Ona je sada počela jesti ono što je njoj potrebno, miša, zamorca, zeca, nešto pernato. Unatoč svojoj pretilosti izuzetno je brza, samo da vidite kako je brza kada lovi goluba, koja je to brzina i koji su to impresivni skokovi, da čovjeka ostavi bez daha. Upravo zbog te njene sposobnosti gornja zaštitna mreža mora biti na najmanje tri metra visine, jer da se ne zatvori postojala bi mogućnost da to ona preskoči, kaže nam Mirko Milec, vlasnik azila i oporavilišta za divlje i egzotične životinje u Ruščici kod Slavonskog Broda.

