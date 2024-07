Šešeljeva pudlica se naljutila na hrvatske medije: 'Oni su skroz opsjednuti sa mnom i Srbijom'

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i premijer Milojko Spajić se trebaju izjasniti i reći jesam li idejni tvorac rezolucije o genocidu u Jasenovcu i jesam li radio pritisak na njih da se taj dokument usvoji u crnogorskom parlamentu. Molim ih da izađu u javnost i da objasne svojim hrvatskim i zapadnim prijateljima, kojima se ispričavaju danonoćno, objašnjavajući da je to velika greška, da mi kažu zašto su tu grešku napravili i da objasne ljudima da su se šalili kad su govorili da s tim imaju veze Beograd i ja osobno, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon prozivki da je on inicirao usvajanje rezolucije o Jasenovcu u Crnoj Gori gdje su na vlasti njegovi bliski suradnici.

- Milatovića i Spajića nisam nijednom nazvao telefonom, kao ni predsjednika Skupštine Andriju Mandića - dodao je Vučić. Novinarka je, postavljajući pitanje Vučiću, rekla da su hrvatski mediji "napisali da se iza rezolucije o Jasenovcu krije njegov mračni plan da u Crnoj Gori napravi srpsku Bjelorusiju".

- Kad god bi Srbija podigla glavu, kad god Srbija ne bi bila skrušena, kad god Srbija ne bi pristala na to da služi tuđim interesima, a da provodi samokažnjavanje, da pristaje na fantazmagorične katarze kroz koje mora proći zbog tobožnjeg vlastitog zločinačkog i lošeg ponašanja u prethodnom periodu, a to katarzično ponašanje mora trajati uvijek desetljećima i vjekovima, makar vam nitko nije objasnio zašto je to tako. Dakle, kad god bi se Srbija ekonomski podizala, predstavljala politički faktor koji više nije potpuno beznačajan i kad njeni političari više ne bi govorili samo 'izvinite zbog toga što ste nas ubijali', kao što su naši govorili donedavno za Jasenovac, uvijek bi se pravila koalicija u regiji, nekad sastavljena od jednih, nekad od drugih, ali bi neki bili stalno prisutni, poput Hrvatske - rekao je Vučić i opleo po medijima u Hrvatskoj.

- Mediji u Hrvatskoj su napisali više tekstova o meni od početka godine nego o predsjedniku i premijeru Hrvatske zajedno. To dovoljno govori ne samo o njihovoj opsjednutosti, nego i ponešto dobro o meni", rekao je Vučić. Predsjednik Srbije osvrnuo se na navode o rezoluciji o Jasenovcu. Pošto je za njih velike i jake sramota da nešto Crna Gora malena napravi kako oni misle, naravno krivac mora biti Vučić, tko će? Kao što Sarajevu uvijek, ne može biti kriva Banja Luka, uvijek mora biti Vučić. Oni su mnogo jaki i veliki, kako da im Banja Luka pravi problem? Mora da je Vučić taj - rekao je Vučić i odmah nastavio:

- Mislim da je loša ona prethodna, ne vidim da se nje stide, a stidi se te rezolucije 109 zemalja u svijetu. Što se Hrvatske tiče, želim im još mnogo tekstova, što više budu pisali protiv mene, bit ću uvjereniji da radim vrlo dobar posao za svoju zemlju - zaključio je Vučić.