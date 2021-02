Đuro Sessa više nema nikakve šanse dobiti drugi mandat na čelu Vrhovnog suda. Nakon srpnja Sessa će tražiti novo radno mjesto.

- Nije ovdje riječ o Sessi kao pojedincu, nego o širem kompleksu vrijednosti. Kad kažete ‘hrvatsko sudstvo’, padaju vam na pamet nedavna tulumarenja sudaca kod Keruma, Turudićeva nesankcionirana vrijeđanja predsjednika Republike, njegovo medijsko paradiranje, kao i neprikrivene političke ambicije, sinkope, događaji vezani za stečajne suce o kojima se čita u crnoj kronici, ponašanje sudaca kao zatvorene kaste koja se stavlja iznad zakona. Milanović traži čovjeka koji će krenuti u suprotnom smjeru - kaže nam izvor blizak predsjedniku.

Zoran Milanović pokušat će naći čovjeka koji bi zadovoljio i njega i premijera Plenkovića. On bi morao biti pošten, karakteran, neukaljan, lišen sumnji za primanje mita, stranačku pristranost, neobjašnjivo podrijetlo imovine i sl. Ovo je, zapravo, početak prvog pravog sukoba između premijera i predsjednika. Kad Sessi istekne mandat, privremeno će ga zamjenjivati Marin Mrčela. No taj se sudac kandidirao za Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu pa će, bude li izabran, Sessu moći zamjenjivati tek privremeno.

Ode li i Mrčela, dolazi kriza.

Milanović se oslanja na Ustav koji kaže da predsjednik Republike predlaže predsjednika Vrhovnog suda. On će to, doznajemo, i učiniti. No zakon propisuje kako se kandidat mora javiti na natječaj.

Predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić ne osporava Milanovićevo pravo da predloži kandidata, no upitao je “kako zastupnici mogu glasati za predsjednika Suda ako taj nije kandidiran i prošao zakonom propisanu proceduru?”. To znači da će se, ne dogovore li se premijer i predsjednik, Milanović pozivati na Ustav, Plenković na zakon, i onda smo (ako se na novi natječaj, ohrabreni ovim raspletom, ne jave drugi kandidati) u problemu.

U slučaju njihova dogovora ostaje, pak, nejasno čemu javni natječaj ako se oko imena dogovaraju premijer i predsjednik? Ako bi oba bila iz iste stranke, stvar bi bila još gora.

Predsjednik nije fikus, to je sad očito. Milanovićev veto najjači je potez njegova dosadašnjeg mandata, ravan Mesićevu umirovljenju generala, jer će vertikala sudstva bez Sesse drukčije izgledati, posebno ako bude izabran čovjek koji ne dolazi iz šeksovske retorte.

Slijedi nam, vjerojatno, dugo i teško natezanje Pantovčaka i Banskih dvora oko imena prvog čovjeka hrvatskog pravosuđa, na čiji će stol dolaziti predmeti poput Bandićeva, Mamićeva, ali i predmeti običnih građana.