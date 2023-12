Šest priča koje će vas usrećiti: Divni heroji iz vašeg susjedstva

Kad u istom okviru ispišete upornost, strast, disciplinu i ljubav prema onome što radite, dobit ćete ljude koji čine promjenu, one koji su otkinuli od vlastitog komoditeta da bi vama donijeli čaroliju zvuka i plesa, one koji će svojom vještinom donijeti radost i zdravlje, one koji svojom humanošću liječe i dušu.