Zagrepčanin (34) i Splićanka (39), uhvaćeni su goli u ljubavnom klinču u KBC-u Sestre Milosrdnice.

Intimu u jednoj od soba na jednom odjelu bolnice u zagrebačkoj Vinogradskoj, gdje su se liječili, prekinula im je medicinska sestra koju su potom besramno izvrijeđali jer ih je upozorila da krše bolnički kodeks i da bi mogli biti izbačeni s odjela, javlja Jutarnji list.

Zbog incidenta je u bolnici pozvana i policija, jer je 34-godišnji pacijent prijetio medicinskoj sestri koja ih je zatekla.

"Ti ćeš biti kriva kada ću morati ležati 19 mjeseci u zatvoru, zapamtit ćeš me ku**o. Tužit ću vas!", piše Jutarnji, a nije joj ostala dužna ni Splićanka.

"Je*em ti mater kurvo jedna, ti ćeš nas izbaciti".

Ljubavni dvojac je priveden, a nedavno su kažnjeni oboje sa po 600 kuna. Pozive za sudska ročišta su ignorirali te se dostava poziva u nekoliko navrata vraćala, pa se suđenje okončalo i bez njih jer su vlastoručno bili potpisali obavijest o počinjenom prekršaju.

Medicinska sestra koja je spornog dana radila noćnu smjenu prisjetila se u sudnici da je na odjelu tijekom vizite obilazila pacijente po sobama. Dolaskom u jednu sobu uočila je dvoje pacijenata gole.

- Bilo je to prošle godine. Oni su bili u potpunosti goli. Rekla sam im da je to zabranjeno u prostoru bolnice jer da time krše kodeks te da će biti disciplinski otpušteni. Počeli su na to negodovati i vikati. Pa je došla doktorica, a pacijenti su je vrijeđali. Oboje su bili izrazito agresivni. Cijeli odjel je čuo buku pa su se drugi pacijenti uznemirili. Pozvale smo zaštitare, a potom i policiju, s kojima su napustili bolnicu - otkrila je medicinska sestra.