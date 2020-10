Sestre skrbe o djeci s posebnim potrebama: 'Djeca se igraju na dvorištu, nemaju simptome'

U Domu umirovljenika smješteno 13 korisnika, a u Domu za djecu se nalazi njih 18, nitko od njih nema nikakvih simptoma koji bi upućivali na korona virus.

<p>Oko 13 sati djelatnici Crvenoga križa Križevci došli su do šatora jučer postavljenog u dvorištu samostana časnih sestara bazilijanki u Križevcima. Noseći zaštitnu opremu, ostavili su 45 gotovih obroka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Desetak minuta poslije iz samostana je izašla časna sestra u pratnji još jedne osobe, također pod zaštitnim maskama, kako bi preuzele hranu. Unutar samostana nalaze se dom za starije i dom za djecu, a unatoč tome što su iz samostana rekli da je njihovo osoblje i dalje sposobno pripremati obroke kao i do sada, krizni stožer Koprivničko-križevačke županije odlučio im je olakšati samoizolaciju dovozeći im sva tri obroka. Doručak im voze iz trgovine Robin, a ručak i večeru pripremaju u restoranu KTC.</p><p>Razgovarali smo s <strong>Melitom Ivančić</strong>, zamjenicom šefa stožera Koprivničko-križevačke županije, koja nam je pojasnila da su u sva tri objekta prošlog četvrtka uvedene mjere samoizolacije jer je jedna časna sestra oboljela od Covid-19 i smještena je u koprivničku Opću bolnicu, dok su četiri osobe poslane na kućno liječenje.</p><p>- Svi ostali, a to ih je ukupno 45 osoba, pod mjerama su samoizolacije, i zasad je stanje pod kontrolom. Mjere bi trebale trajati negdje do 20. listopada, a djeci istječe za dva dana, ako ne bude novozaraženih - rekla je Ivančić.</p><p>Dodala je da su djeca sva zdrava, redovito im mjere temperaturu, a u nadzoru su bili i iz nadležnog centra za socijalnu skrb.</p><p>- Djeca nisu testirana, prema procjeni epidemiologa za to nije bilo potrebe - pojasnila je.</p><p>Pokušali smo stupiti u kontakt sa sestrom Vjerom, koja je poglavnica samostana koji postoji 105 godina, ali nam je rečeno da je u utorak nema. Nedostupna je bila i sestra Zinodija, koja skrbi o Domu za djecu s posebnim potrebama.</p><p>Doduše, uspjeli smo razgovarati s jednom gospođom koja nam se nije željela predstaviti. Rekla nam je da je u Domu umirovljenika smješteno 13 korisnika, a u Domu za djecu se nalazi njih 18, te da nitko od njih nema nikakvih simptoma koji bi upućivali na korona virus.</p><p>- Sve je pod kontrolom i nema novozaraženih – pojasnio nam je ljubazan glas s druge strane telefona.</p><p>Dodala je kako se o djeci vodi skrb te su neistiniti navodi kako djeca gladuju i žive u nehigijenskim uvjetima.</p><p>Pokušali smo doći i do komentara ravnateljice Centra za socijalnu skrb Križevci <strong>Sanje Jakopović</strong>, no rečeno nam je da je na sastanku. Kako neslužbeno doznajemo, ravnateljica u dogovoru sa županijskim stožerom gotovo na dnevnoj bazi odlazi obići djecu i starce u domu pod punom zaštitnom opremom i s epidemiologom.</p><p>Župnik Župe Presvete Trojice u Križevcima, <strong>Mihajlo Simunović</strong>, u telefonskom je kontaktu s časnim sestrama.</p><p>- Djeca su zdrava i dobro su. Trenutno ne idu u školu, pa se igraju na dvorištu - rekao nam je župnik Simunović.</p>