Severina Vučković u intervjuu za portal H-Alter ispričala je detalje o vezi s Milanom Popovićem i borbi za skrbništvo.

Rekla je da su problemi počeli već na startu.

- Razlikovao se od svih koje sam upoznala i to mi je bilo zanimljivo. Ubrzo sam vidjela da mu je znanje oskudno, da puno toga ili ne zna ili ne želi reći, a ono što kaže da temelji na predrasudama i na praznovjerju. A najteže mi je palo to što sam shvatila da on izbjegava bliskost. Nakon četiri mjeseca sam saznala da sam trudna, bila sam sretna, ali i zabrinuta, kako će on koji izbjegava bliskost, biti roditelj i kako će to utjecati na dijete - ispričala je Severina i dodala da se nadala da će ga promijeniti.

- Rodila sam carskim rezom, a on je prijetio liječnicima da će ih tužiti jer da se njegova djeca smiju rađati samo prirodnim putem - rekla je Severina, koja se ubrzo nakon rođenja sina razišla s Milanom i vratila u Hrvatsku. Tvrdi da je prekinuo svaki kontakt s njom pa i s djetetom. Molila ga je da dođe na krštenje u Rijeku, izvještavala o djetetu, ali on nije odgovarao - tvrdi Severina.

Kaže da je u Centru za socijalnu skrb, kad je ušla s djetetom, naišla na socijalnu radnicu koja ju je od prve gledala neprijateljski. Saznala je da je Milan djetetu bez njenog zvanja izvadio srpski pasoš.

- Shvatila sam da moramo na sud. Nakon toga mi se javila njegova odvjetnica.

Spomenula je i pokojnog gradonačelnika Milana Bandića.

- U jesen 2017. dolazim prvi put kod Bandića. Mi smo već imali neke susrete, kada sam pjevala za SDP u kojem je on još bio, htio se slikavati sa mnom za neku naslovnu stranicu, a nisam mu dala, a poslije je bio ljut jer sam pjevala na Trgu za Novu godinu, pa su mi on i njegov prijatelj htjeli dati novce ispod stola, a ja nisam htjela bez ugovora. Smiješni dečki. Bandić me želi odobrovoljiti, pa preda mnom naziva ravnatelja Arene Zagreb da mi dogovori koncert preko veze kao što radi drugim izvođačima. Meni to ne treba, ja ga molim da nazove Gzima i Ivicu Lovrića i kaže im da se maknu od mojeg djeteta. Bandić počinje vikati na mene, da Milan želi dati 50 milijuna eura Zagrebu - tvrdi Severina.

Osvrnula se i na patrijarha Porfirija, za kojeg kaže da je Milanov prijatelj.

- Navodno mi stalno nešto oprašta, a ja oprost ne tražim. Neka se on radije pokaje za svoje grijehe i pomoli za spas svoje duše. Trebat će mu. Porfirije je, kao dobar Milanov prijatelj, dopustio da se dijete kršteno u katoličkoj crkvi ponovno krsti u pravoslavnoj bez suglasnosti majke - dodala je.

Cijeli intervju pročitajte ovdje.