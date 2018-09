Shrvana majka: 'Želim znati u kome kuca srce moje Marinele'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Njezina kći preminula je u KBC-u Osijek 3. prosinca prošle godine od ozljeda koje je zadobila u prometnoj nesreći dan ranije u Kuševcu nedaleko od Đakova. Nakon njezine smrti obitelj je odlučila donirati njezino srce i nekome spasiti život.

- To je glavno što me još drži. Duševno sam povrijeđena, na antidepresivima, no više od svega voljela bih vidjeti u kome kuca srce moje Marinele - puna boli govorila je majka djevojke.

Zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom pod utjecajem alkohola i bez vozačke dozvole na Općinskom sudu u Osijeku sude Ivanu Ljušaninu (20). Terete ga da je s 1,79 promila alkohola u organizmu vozio BMW Radićevom ulicom iz smjera Ivanovaca Đakovačkih prema centru Kuševca. Vještaci su izračunali da je brzina prije izlijetanja automobila bila 150 km/h, a dopušteno je tek 50 km/h. S njima je u vozilu bio i Damir Đambić (32), koji je u nesreći zadobio višestruke teške ozljede.

Marinelina majka nikad neće zaboraviti noć na 2. prosinca.

- Te večeri je rekla da neće ići van jer joj je dva tjedna ranije preminuo djed. Ne znam zbog čega se predomislila, no nazvala je Ivana da dođe po nju. U 2.30 sati išla sam pogledati gdje je i vidjela da je nema. U 7 sati došli su policajci te mi rekli da je imala prometnu nesreću i da je u bolnici. Odmah sam osjetila da nije dobro - prisjetila se majka. Marinela i Damir su ispali iz BMW-a dok se prevrtao, a Ivana su zatekli na stražnjem sjedalu. Marinela je najgore prošla. Od udarca u beton imala je teške ozljede glave te su liječnici roditeljima priopćili da je klinički mrtva. Sljedećeg dana su je skinuli s aparata. Mladića u čijem BMW-u je poginula i koji ju je, prema optužnici, odvezao u smrt, poznavala je od djetinjstva. Zajedno su osam godina išli u osnovnu školu i bili su prijatelji.

- Da su barem zvali nekoga da dođe po njih. Ili da su pozvali taksi. No sad je ionako prekasno za sve - kaže njezina obitelj. Marinela je završila Isusovačku gimnaziju u Osijeku, nakon čega je upisala matematiku na Sveučilištu u Osijeku. Nije joj išlo kako se nadala pa se zaposlila i štedjela za automobil. Njezini prijatelji pamtit će je kao mladu, vedru i pametnu djevojku koja je prerano napustila ovaj svijet.

- Prokleta sudbina nam te uze. Alkohol, brza vožnja i cesta - napisali su u grupi, koju su otvorili na društvenoj mreži u sjećanje na Marinelu.

Ivan Ljušanin (20), mladić kojemu se sudi, nakon nesreće je uvjeravao policiju i istražitelje da nije vozio on, nego Damir Đambić. No nakon što se Đambić dovoljno oporavio, istražiteljima je ispričao da je za volanom bio Ljušanin. On, pak, sad na sudu tvrdi da se “nakon druge boce votke” ničega ne sjeća.