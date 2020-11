Shrvani roditelji poginulog u nesreći: Umjesto da ženimo sina, mi ga moramo pokopati

Ivan Colarić (28) u srijedu se navečer vraćao kući nakon odigrane utakmice u Banovu. Izletio je s ceste i poginuo na mjestu. Njegov suvozač i suigrač (29) lakše je ozlijeđen

<p>Još ne mogu vjerovati da se više neće vratiti kući, tiho, gotovo šaptom, rekla je Marica, majka <strong>Ivana Colarića (28)</strong> iz Luke Vrbovečke.<br/> Ivan se u srijedu oko 20.30 sati vraćao kući s nogometne utakmice koju je njegov klub NK Ban Jelačić Banovo igrao protiv Ostrne. U 14. kolu 1. županijske lige Ban Jelačić pobijedio je 4-3, a Ivan je odigrao svih 90 minuta.</p><p>Kobne večeri Ivan je vozio Audi, a s njim je u autu bio suigrač i kolega s posla <strong>Saša Uremović (29)</strong>. On je prošao s lakšim ozljedama.</p><p>Nad Banovo se spustila gusta magla, a i cesta je bila vlažna i skliska.</p><p>Na ravnom dijelu, kraj kućnog broja 35, Ivan je zahvatio rub ceste, nakon čega je izgubio nadzor nad vozilom i sletio s kolnika. Kako je izvijestila zagrebačka policija nakon očevida, prvo je podvozjem naletio na betonski most, a potom i na betonsko-žičanu ogradu. Nakon toga je udario u betonski stup Elektre i ponovno na betonsko-žičanu ogradu.</p><p>- Čula su se dva udarca, pa zatim još jedan. Iza tog auta odmah je stalo nekoliko vozila. Čuo sam kako viču: ‘Zovite Hitnu’, a zatim je policija sve zagradila - rekao je mještanin koji živi blizu mjesta nesreće.<br/> Ivanova majka kaže da se taman spremala leći.</p><p>- Suprug je došao u sobu i rekao: ‘Izgleda da je Ivan poginuo’. Umalo me srce izdalo. Dva sina su otišla odmah tamo, no nisu ih pustili blizu dok očevid nije završio. Tad su im rekli da je preminuo na mjestu i da je vjerojatno udario glavom - kaže Marica, koja ima još petero kćeri, šest sinova i desetero unučadi. Ta velika obitelj dala je čak četvoricu talentiranih nogometaša. Osim Ivana, koji je posljednjih pet godina igrao za Ban Jelačić, braća Josip, Domagoj i Kristijan nogometaši su Vrbovca.</p>