Obavijesti

News

Komentari 0
KRIVA JE MAŠTA?

ŠIBENIK Policiji dojavili moguću prijetnju učenicima. Ubrzo je stigla ophodnja: 'Sve je laž'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
ŠIBENIK Policiji dojavili moguću prijetnju učenicima. Ubrzo je stigla ophodnja: 'Sve je laž'
Foto: S.Strukić
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Policijski službenici odmah su izišli na teren i proveli detaljne provjere kojima je utvrđeno da su navodi iz dojave neistiniti te da nema ugroze za učenike i djelatnike škole, navode iz policije

Šibenska policija demantirala je u četvrtak ujutro širenje informacija kako prijeti opasnosti učenicima jedne osnove škole. Kako su objavili u priopćenju, ujutro im je zaista stigla dojava o prijetnjama u jednoj instituciji te su odmah poslali patrole, ali i krim policajce.

Nakon razgovora s učenicima i profesorima, sve se pokazalo nasreću lažnim.

- Policijski službenici odmah su izišli na teren i proveli detaljne provjere kojima je utvrđeno da su navodi iz dojave neistiniti te da nema ugroze za učenike i djelatnike škole - navode iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vukovar ostao bez jedinog kirurškog onkologa: 'Žena je čekala četiri mjeseca operaciju'
VAPAJ OBOLJELIH VUKOVARKI

Vukovar ostao bez jedinog kirurškog onkologa: 'Žena je čekala četiri mjeseca operaciju'

'Bolnica ne želi dati dr. Begoviću da radi, a sve na štetu nas pacijentica', kažu nam pacijentice. Evo što su nam rekli iz Uprave i kirurg dr. Begović.
Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'
MISTERIOZNI NESTANAK

Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'

'On je inače povučen dečko, nije mi spominjao prijatelje koje bih mogao nazvati, ali je i naivan na što sam ga uvijek upozoravao, tako da postoji velika mogućnost da su ga vrbovali u nekoj sekti', govori očajni otac
Pogledajte fotke nereda u Splitu
GRAD NIJE SPAVAO

Pogledajte fotke nereda u Splitu

SPLIT - Pola sata prije ponoći više stotina huligana iz obje navijačke skupine pokušalo se potući u centru grada. Policajci su silom spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, a privedeno je 57 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026