ŠIBENIK Policiji dojavili moguću prijetnju učenicima. Ubrzo je stigla ophodnja: 'Sve je laž'

Šibenska policija demantirala je u četvrtak ujutro širenje informacija kako prijeti opasnosti učenicima jedne osnove škole. Kako su objavili u priopćenju, ujutro im je zaista stigla dojava o prijetnjama u jednoj instituciji te su odmah poslali patrole, ali i krim policajce.

Nakon razgovora s učenicima i profesorima, sve se pokazalo nasreću lažnim.

- Policijski službenici odmah su izišli na teren i proveli detaljne provjere kojima je utvrđeno da su navodi iz dojave neistiniti te da nema ugroze za učenike i djelatnike škole - navode iz policije.