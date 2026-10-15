Policijski službenici odmah su izišli na teren i proveli detaljne provjere kojima je utvrđeno da su navodi iz dojave neistiniti te da nema ugroze za učenike i djelatnike škole, navode iz policije
KRIVA JE MAŠTA?
ŠIBENIK Policiji dojavili moguću prijetnju učenicima. Ubrzo je stigla ophodnja: 'Sve je laž'
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Šibenska policija demantirala je u četvrtak ujutro širenje informacija kako prijeti opasnosti učenicima jedne osnove škole. Kako su objavili u priopćenju, ujutro im je zaista stigla dojava o prijetnjama u jednoj instituciji te su odmah poslali patrole, ali i krim policajce.
Nakon razgovora s učenicima i profesorima, sve se pokazalo nasreću lažnim.
- Policijski službenici odmah su izišli na teren i proveli detaljne provjere kojima je utvrđeno da su navodi iz dojave neistiniti te da nema ugroze za učenike i djelatnike škole - navode iz policije.
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